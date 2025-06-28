Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında büyük kriz! Arjantin medyası o anları canlı yayınladı

Mauro Icardi ile Wanda Nara, arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz aylarda boşanan ikili, yine karşı karşıya geldi.



Galatasaraylı futbolcu, kızlarını almak üzere Nara'nın evine gitti ve 11 saat beklemek zorunda kaldı. Bir bakanlık çalışanı daireye çıkarak kızları almak istedi. Nara, kızları göndermeyince daha sonra eve polis geldi. Nara'nın gözaltına alındığı iddia edildi. Icardi, 11 saat sonra çocuklarını aldı. O anlar Arjantin medyasında canlı yayınlandı. O sırada evin önünde bir Arjantinli eylem yapmak istedi. Çocuklarından ayrı kalmak zorunda olan Arjantinli bir adam elinde, "Çocuklar rehin olmasın' yazılı bir kartonla Wanda Nara'nın evinin önünde nöbet tuttu.