Mauro Icardi ile L-Gante birbirine girdi! Mesajları L-Gante ifşa etti

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Wanda Nara'nın sevgilisi rapçi L-Gante, Arjantinli futbolcu ile olan yazışmalarını ifşa etti.



Arjantinli rapçi, Icardi'ye, "Papağan parçası, beni yordun. Kızlarının annesine saygı duy ve onunla uğraşmayı bırak. Yoksa kızlarının annesinden nefret etmesini mi istiyorsun? Psikoloğa git! Tek iyi yaptığın şey topa vurmak. Bunu artık birinin sana söylemesi gerekiyordu" diye yazdı.



Icardi ise, "Wanda'nın beni kıskandırmak için yanına aldığı kuklalarla tartışmam. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran o. Ona saygı duymaya devam et ama dikkatli ol, çünkü her zaman geri dönüyor. Geçen hafta birlikte olduğumuza dair çıkan haberi görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ama ben ona 'Hayır' dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün. Ve merak etme, kıskandırdığı tek kişi sen değilsin" karşılığını verdi.