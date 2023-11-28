Maruderm’den renkli davet  

Yağmur Kalyoncu ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Şevval Şahin, Emel Yıldırım, Rüya Büyüktetik, Hande Kazanova, Nur Tuğba Namlı , Gizem Barlak, Cemre Solmaz, Yaren Karaca gibi sanat ve sosyal medya dünyasının ünlü isimleri katıldı. Cildin Senin Hikayen temasıyla hazırlanan davette markanın ilk reklam filmi de konuklara izletildi. Reklam filmi; renkleri, enerjisi ve kurgusuyla izleyenlerden tam not aldı.

Davetliler; hayvanlar üzerinde test yapılmadan üretilen doğa ve hayvan dostu temiz içerikli ürünleri, markanın birlikte çalıştığı uzman dermatologlar eşliğinde deneyimleme fırsatı buldu. Markanın sürdürülebilirliğe katkı sağlayan çalışma prensiplerinin ve atık yönetimi düşünülerek paketlemede gereksiz ürün kullanılmadığının da vurgulandığı davette; Biz Güzelleşirken Dünya Da Güzelleşsin mesajı verildi.

Maruderm Kozmetik CEO’su Altuğ Aynur; günlük hayatımızın birçok alanında kozmetik ürün kullanıyoruz. Kişisel bakım ürünleri seçerken her birimizin dikkat ettiği şey başka. Ancak özellikle içeriklerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtmek isterim. Tüm dünyada artık sağlıklı beslenme, doğal ve organik gıdalar vs. gibi konular söz konusu olmuşken son zamanlarda kozmetik ürünlerinde de doğal ve temiz içerikli ürünler popüler oldu. Temiz içerikli kozmetik; genel olarak içeriğinde kimyasallar, yapay renklendiriciler, paraben, mineral yağ gibi içerikler bulundurmayan daha doğal ve bitkisel ekstrelerden oluşan ürün yelpazesidir. Biz Maruderm Kozmetik olarak ürün yelpazemizde buna özen gösterdik ve tüketicilerimiz için hem ekonomik hem de temiz içerikli ürünler hazırladık. İnsanları güzelleştirirken dünyayı da güzelleştirmek hedefimiz diye belirtti.