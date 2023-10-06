“Marna Steaks&Kebaps” açılıyor

Kebap ve Modern  Anadolu  mutfağı,  kendi besi çiftliklerinden  üretilen kırmızı et çeşitliliği, sıcak ve  görkemli  atmosferi, adeta denizin üstündeki  İtalyan  esintili dekorasyonu ve  deneyimli hizmet kalitesiyle oldukça iddialı “Marna Steaks&Kebaps” İstanbul’ un en nezih lokasyonlarından Yeşilyurt’ ta  açılıyor.

Kırmızı et tutkunlarının lezzet noktası olmayı hedefleyen Marna Steaks&Kebaps, vazgeçilemeyecek tatları müdavimleri ile buluşturacak. Geleneksel tatları, eşsiz modern lezzetleri  ve her damak tadına uygun farklı yorumlanmış et  seçeneklerinin yer aldığı menü,  mekanın danışmanları Chef  Mehmet Butcher ve  Chef Ayvaz Akbacak tarafından özenle hazırlandı.  

Marna Steaks&Kebaps, Gelen konuklara Anadolu’nun her bir mutfağından özenle harmanlanmış lezzetlerden oluşan kırmızı et ağırlıklı bir sofra sunuyor. Yağlı Kara, Trüflü Kebap, Örgü Kebap, Kuzu Kafes gibi imza lezzetlerin yanı sıra Balıkesir’de  ki kendi çiftliklerinde özenle beslenmiş besilerden gelen etlerle   20 gün kuru dinlendirilerek yapılan ve odun ateşinde ızgaralanan Dry Aged ile zengin bir menü sunuyor. Vegan ve Vejetaryen beslenen misafirleri için de çokça seçenek sunabilen Marna Steaks&Kebaps kapılarını gastronomi tutkunlarına sonuna kadar açıyor. 

Haftanın her günü saat 12:00 – 02:00 saatleri arasında hizmet verecek olan,   steak çeşitliliği ve modern anlayışla harmanlanmış sunumlarıyla,  aroma coşkulu  kendine özgü mezeleri, müşteriye özel  dekoratif  atmosferi ve hizmet kalitesi ile Yeşilköy’e yepyeni bir soluk getirecek  Marna Steaks&Kebaps,   mekana danışmanlık yapan  Chef Mehmet Butcher ve  Chef Ayvaz Akbacak ile   menüsünü  yenilikçi anlayışla devamlı zenginleştiren steak çeşitleri ile  günümüzün en çok ilgi gören ve merak edilen  mekanlarından biri olacak. 

Mekanın  “Avrupa’ da ki  yatırımcıları”   ile ortaklarının  Balıkesir’ de kendi besi çiftlikleri “Aydeniz Et” den  gelen kırmızı etler  ile  hazırlanan Marna Steaks&Kebaps menü içerikleri, yenilikçi ve modern ile harmanlanarak farklılığını öne çıkaracak.  Türkiye’ nin ve Dünya’ nın birçok yerine hizmet veren Aydeniz Et’ in menüdeki çeşitliliği Cheflerin ustalığı ile gelen kırmızı  steak severlere şölen yaratacak.  

Eşsiz  İtalyan mimari tasarımı ile  denize  nazır özel tasarlanan   Marna Steaks&Kebaps ’ın dekorasyonu, puro tutkunları için özel tasarlanmış “Puro Lounge”  ve puro için neme duyarlı   özel  derecelendirilmiş korunaklı  dolapları ile bütünleşerek  kendine özgü karakterini şık ve sıcak bir atmosfer yaratan detaylarla ortaya koymuş.   

Yeşilyurt ‘ta   12 Ekim’ den itibaren hizmet verecek olan  Marna Steaks&Kebaps,   350 kişilik  kapasitesi, deniz manzaralı 3 VIP oda ve özel etkinlikler için kullanıma uygun 25 kişilik salonu ile her gün 12.00  – 02.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

 

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