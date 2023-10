“Marna Steaks&Kebaps” açılıyor

Kırmızı et tutkunlarının lezzet noktası olmayı hedefleyen Marna Steaks&Kebaps, vazgeçilemeyecek tatları müdavimleri ile buluşturacak. Geleneksel tatları, eşsiz modern lezzetleri ve her damak tadına uygun farklı yorumlanmış et seçeneklerinin yer aldığı menü, mekanın danışmanları Chef Mehmet Butcher ve Chef Ayvaz Akbacak tarafından özenle hazırlandı.

Marna Steaks&Kebaps, Gelen konuklara Anadolu’nun her bir mutfağından özenle harmanlanmış lezzetlerden oluşan kırmızı et ağırlıklı bir sofra sunuyor. Yağlı Kara, Trüflü Kebap, Örgü Kebap, Kuzu Kafes gibi imza lezzetlerin yanı sıra Balıkesir’de ki kendi çiftliklerinde özenle beslenmiş besilerden gelen etlerle 20 gün kuru dinlendirilerek yapılan ve odun ateşinde ızgaralanan Dry Aged ile zengin bir menü sunuyor. Vegan ve Vejetaryen beslenen misafirleri için de çokça seçenek sunabilen Marna Steaks&Kebaps kapılarını gastronomi tutkunlarına sonuna kadar açıyor.

Haftanın her günü saat 12:00 – 02:00 saatleri arasında hizmet verecek olan, steak çeşitliliği ve modern anlayışla harmanlanmış sunumlarıyla, aroma coşkulu kendine özgü mezeleri, müşteriye özel dekoratif atmosferi ve hizmet kalitesi ile Yeşilköy’e yepyeni bir soluk getirecek Marna Steaks&Kebaps, mekana danışmanlık yapan Chef Mehmet Butcher ve Chef Ayvaz Akbacak ile menüsünü yenilikçi anlayışla devamlı zenginleştiren steak çeşitleri ile günümüzün en çok ilgi gören ve merak edilen mekanlarından biri olacak.

Mekanın “Avrupa’ da ki yatırımcıları” ile ortaklarının Balıkesir’ de kendi besi çiftlikleri “Aydeniz Et” den gelen kırmızı etler ile hazırlanan Marna Steaks&Kebaps menü içerikleri, yenilikçi ve modern ile harmanlanarak farklılığını öne çıkaracak. Türkiye’ nin ve Dünya’ nın birçok yerine hizmet veren Aydeniz Et’ in menüdeki çeşitliliği Cheflerin ustalığı ile gelen kırmızı steak severlere şölen yaratacak.

Eşsiz İtalyan mimari tasarımı ile denize nazır özel tasarlanan Marna Steaks&Kebaps ’ın dekorasyonu, puro tutkunları için özel tasarlanmış “Puro Lounge” ve puro için neme duyarlı özel derecelendirilmiş korunaklı dolapları ile bütünleşerek kendine özgü karakterini şık ve sıcak bir atmosfer yaratan detaylarla ortaya koymuş.

Yeşilyurt ‘ta 12 Ekim’ den itibaren hizmet verecek olan Marna Steaks&Kebaps, 350 kişilik kapasitesi, deniz manzaralı 3 VIP oda ve özel etkinlikler için kullanıma uygun 25 kişilik salonu ile her gün 12.00 – 02.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.