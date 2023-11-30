Marmaris’te lezzetin değişmez adresleri Brasserie Martı ve Brasserie Mistral kış sezonunu açtı

Türkiye turizminin köklü markası Martı Hotels & Marinas’ın, resort ve butik otel konseptinde hizmet veren Martı Resort ve Martı Hemithea Otellerinin bünyesindeki iki restoranı kış sezonuna ‘merhaba’ dedi. Özel kış konseptleri ile kapılarını açan Brasserie Martı ve Brasserie Mistral, misafirlerine soğuk kış günlerinde sımsıcak bir ortamda en özel tatları seçkin bir hizmet anlayışıyla sunuyor.

Brasserie Martı ile Türk ve dünya mutfaklarının en özel lezzetlerini deneyimleyin

Türkiye’nin ilk resort oteli unvanına sahip Martı Resort bünyesinde hizmet veren Brasserie Martı, Marmaris’in kalbindeki İçmeler Beldesi’nde bulunuyor. Geçtiğimiz yaz döneminde renovasyona giren ve yeni yüzü ile misafirlerini ağırlamaya başlayan Brasserie Martı; berrak denizine yeşilin farklı tonlarının eşlik ettiği özel konumu, nefes kesen manzarası ve üstün hizmet kalitesi ile lezzet müdavimlerinin vazgeçilmez adresi konumunda bulunuyor.

Pazar günleri brunch ile eşsiz lezzetlerin, canlı müziğin ve eğlencenin tadına varın

150 kişi ağırlama kapasitesine sahip Brasserie Martı’da Türk ve dünya mutfaklarının en iyi örneklerini tadabilir, sımsıcak ambiyansında canlı müzik eşliğinde eşsiz lezzetleri deneyimleyebilirsiniz. Uluslararası mutfakların en özel lezzetlerini servis eden Brasserie Martı, ayrıca hafta sonu da yoğun ilgi gören brunch hizmeti ile size ve sevdiklerinize çok özel bir ortam sunuyor.

Siz, Pazar günü canlı müzik eşliğinde zengin açık büfe lezzetleriyle brunch keyfinizi yaşayıp, haftanın yorgunluğunu atarken, çocuklarınız da ücretsiz verilen Çocuk Atölyesi hizmetiyle eğlenceyi ve oyunu bir arada yaşayacak.

Brasserie Mistral’de hem şömine başında hem de gün batımında yemek keyfi

Martı Marina & Yacht Club’ın içindeki Martı Hemithea Hotel’in bünyesinde marina, otel ve dışarıdan gelen misafirlere hizmet veren Brasserie Mistral ise, kış sezonunda farklı lezzet arayanlara eşsiz bir deneyim vadediyor. Hisarönü Körfezi’nin büyüleyici manzarasına karşı konumlanmış özel lokasyonu ile seçkin misafirlerin vazgeçilmezi olan Brasserie Mistral, ünlü olduğu Asya lezzetlerinin yanı sıra uluslararası mutfaklardan da farklı tatlarla öne çıkıyor.

Siz de sunduğu lezzetlerle bölgenin en özel restoranlarının başında gelen Brasserie Mistral’de, canlı müzik eşliğinde dünya mutfaklarının en seçkin lezzetlerini bir arada tadabilir, farklı lezzetleri deneyimleyebilirsiniz. Pazar günlerinde ise, zengin brunch menüsü ile misafirlerini ağırlayan restoranda, brunch keyfinin yanında, profesyonel şeflerin verdiği özel mutfak atölyeleri ile eğlenceli bir aşçılık deneyimi yaşayabilirsiniz.

Açık ve kapalı bölümlerden oluşan 60 kişilik kapasitesi ile kış sezonu konseptinde hizmet vermeye başlayan Brasserie Mistral’de dilerseniz şömine başındaki sımsıcak ambiyansta, dilerseniz de açık alanda eşsiz gün batımı manzarası eşliğinde eşsiz lezzetlerin keyfini çıkartabilirsiniz.