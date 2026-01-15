Mario Jardel TÜGVA turnuvası için Türkiye’de!

Medikal Estetik Tercihi Dr. Mehmet Çelikel Oldu Galatasaray tarihinin efsane futbolcularından Mario Jardel, TÜGVA turnuvası için Türkiye’ye geldi.



Sarı-kırmızılı taraftarların unutamadığı golcü, İstanbul programı kapsamında kendisi ve eşinin medikal estetik işlemleri için tercihini Deren Yaşar Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev yapan Dr. Mehmet Çelikel’den yana kullandı.



Ünlü futbolcunun İstanbul’daki süreci boyunca, Deren Yaşar’ın yakinen ilgilendiği öğrenildi.

Jardel ve eşinin tüm süreçlerinin titizlikle planlandığı, konforlarının ön planda tutulduğu belirtilirken, bu özel ilgi magazin ve sağlık çevrelerinde dikkat çekti.

Medikal estetik alanında uluslararası çalışmalarıyla adından söz ettiren Dr. Mehmet Çelikel’in, uygulamalarını modern teknoloji ve kişiye özel planlamayla gerçekleştirdiği ifade edildi.



Yurt dışından pek çok ünlü ismin İstanbul’daki adresi haline gelen Çelikel, sağlık turizmi alanındaki başarısıyla öne çıkıyor. Spor, magazin ve sağlık dünyasını bir araya getiren bu ziyaret, TÜGVA turnuvası vesilesiyle Mario Jardel’in Türkiye ile olan bağlarını bir kez daha gündeme taşırken, Deren Yaşar Sağlık Hizmetleri ve Dr. Mehmet Çelikel’in uluslararası alandaki konumunu da gözler önüne serdi.