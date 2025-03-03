Maral'dan çarpıcı itiraflar! Beni kimse aldatamaz!

Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden özel isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu şarkıcı Maral oldu.



Başarılı şarkıcı; özel hayatından ve yaşadığı pişmanlıklara kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pınar Kerimoğlu’nun “Hiç aldatıldın mı?” sorusuna samimi bir cevap veren Maral “Beni kimse aldatamaz. Ona müsade etmem. Hayatım boyunca aptal bir kadın olmadım. Fakat aptalı oynamışlığım çoktur. Ben işime geldiği için yaparım. Ben ona yap, rahatla demişim. Ona o müsadeyi vermişimdir. Müsaademin dışında bir şey olursa yol alır.” dedi. Özel hayatı ile ilgili açıklamalarda bulunmaya devam eden Maral “Aşk için çok vaktim yok. Konserler, projeler var hep. İşime odaklı bir aşkın içindeyim.” dedi.



HAK EDENE HADDİNİ BİLDİRİRİM

Sektörde haksızlığa uğrayıp uğramadığı sorulunca ise Maral “Bize pek karışan yok ama sözü para eden birilerinin anlık yorumları bizim rotamızı değiştirebiliyor. Bazen olmayacak lafları, olmayacak bünyelerde kullanıyoruz. Haddimizi de biliyoruz. Ben biraz çiğnenmesi zor bir kadınım. Hazmedilmesi zor bir kadınım. Benim bu hayatta bildiğim en güzel şey haddini bilmek. Ben haddimi çok iyi bilirim ama hak edene de haddini bildiririm. Dilimin süzgeçi yoktur. Ben halk insanıyım. Beni halk sevsin, sanatçı sevmezse ne olur.” dedi.



YENİ KUŞAĞA HALAYI SEVDİRDİM

Pınar Kerimoğlu’nun “Sanatçı Ceylan ile bir tartışman oldu. Açıklamaların da çok konuşuldu. ‘Hayatta insanın yapabileceği en büyük kötülük bir başkasının ekmeğiyle oynamaktır. Ekmek yemek yarına kalır ama yanına kalmaz.’ dedin. Ceylan ekmeğin ile mi oynadı?” sorusuna şarkıcı Maral “Ben bu konu ile ilgili yıllardır konuşmadım. Bir şarkı yaptım, herkes sevdi. Yeni kuşağa halayı sevdirdim. Bizim yörenin bitki örtüsü halay. Ben yoksam bile playback açın yine de oynatırım. Bunları söyledikten sonra bu konular açıldı. Ben kimsenin bir sözüyle bir yerlere gelmedim. Alınteri ile gelmiş bir kadın olarak görür herkes beni. Hiç kimsenin kuruşu ile bir yere gelmedim. Aslanlar gibi çalıştım, anam ağladı. Hala da istikrarlı çalışıyorum. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynayamaz. Ekmek başka bir dava çünkü. Biz bu konuşmalar üzerine Ceylan ile telefonlaştık. Direkt bana dedi ki ‘Biz neden böyle olduk? Sen bana neden saygısızlık yaptın?’ dedi. Ben de ‘Ablacım, sen beni kardeşin gibi arayıp bu durumu anlatman bence bir erdemliktir.’ dedim. Kendisi de ‘ Asla senin ekmeğin ile oynamadım.’ dedi. Bu tavrı benim çok hoşuma gitti. Ben zaten kendisini çok seviyordum, bu tavrı ile de bin kat daha yeri benim gönlümde ayrıdır. Bu konuda artık tamamen kapanmıştır. Kendisi büyüğümdür.” dedi.