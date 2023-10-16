Mankenlerden savaşa tepki  

Son iki yıldır verdiği sosyal mesajlarla öne çıkan gelinlik ve abiye firması Asr-ı Nazende, önemli bir konuya daha el attı. Daha önceki senelerde terör ve kadına şiddet konularını gündemine alan firma sahipleri Tülay Ersoy ve Gülay Turan kardeşler, bu kez de “Aşk” temasıyla sergiledikleri koleksiyonlarında “Savaşa Hayır” vurgusu yaptı.

Fi Ajans sahibi Fatih Ilgaz’ın düzenlediği organizasyonda podyuma çıkan Özge Ulusoy ve İzmirli mankenler, dünyada yaşanan savaşların sona ermesi dileğiyle pankart açtı. Ekranların ünlü ismi Ece Erken ve Kadir Balık’ın sunumuyla gerçekleştirilen etkinliğin sonunda, kafalarında siyah duvaklar ve bellerinde siyah kuşaklarla yürüyen Ulusoy ve diğer modeller, üzerinde “Savaşa Hayır”, “Savaşın Kazananı Yoktur”, “Çocuklar Ölmesin”, “Siviller Ölmesin” ve “Aşk Kazansın” yazılı pankartlarla izleyici karşısına çıktı. Fatih Ilgaz ve Onur Ünsal koreografisiyle sergilenen defile, konuklar tarafından ayakta alkışlandı.

ÖZGE ULUSOY: "ORADAKİ ACININ TARİFİ YOK"

Özge Ulusoy "Çok güzel bir mesaj verdik. Dünya zor günlerden geçiyor. Orada yaşanan acının tarifi yok. Olan masum sivillere oluyor. Bir an önce bu savaşın bitmesini diliyoruz" diyerek savaşın sona ermesini temenni etti. Babası emekli albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişinin hapis cezası aldığı bilgisini de paylaşan Ulusoy, "Bir nebze de olsa yüreğimize su serpildi. Hapis kararı çıktı. Ama üst mahkeme değerlendirecek. En azından babamın haklılığı ve adaletin olduğu ortaya çıktı" dedi.

ECE ERKEN: "YÜREĞİMİZ ACIYOR"

Gecenin sunucusu Ece Erken ise "Aşk senin için ne ifade ediyor" sorusuna "Önce Allah'a duyulan aşk, sonra evlada duyulan aşk. Gerisi boş. Son zamanlarda büyük sıkıntılar çekiyoruz. Savaş var. 2,5 milyon insan aç, susuz, elektriksiz bırakıldı. Bizim burada yüreğimiz acıyor" cevabını verdi.

Her sene farklı bir noktada düzenlenen bayi toplantısı ve yeni sezon koleksiyon sunumu, bu yıl Özdere Sunis Efes Royal Palace’de hayata geçirildi. Türkiye ve yurtdışından gelen 50 bayinin yer aldığı defilede, 60 parçadan oluşan 2024 gelinlik ve abiye tasarımları görücüye çıktı.