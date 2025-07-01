Manifest’ten iki günlük festival çılgınlığı

Türkiye’nin müzik grubu Manifest, kendi isimlerini taşıyan 2 günlük festivali 24 bin kişinin katılımıyla tamamladı. Her iki günde de Manifest’in yanı sıra birçok sanatçının sahne aldığı, onlarca aktivasyon alanının olduğu festival, bir müzik şölenine dönüştü.

Sueda, Hilal, Lidya, Zeynep Oktay, Mina ve Esin’den oluşan ve büyük bir hayran kitlesi olan müzik grubu Manifest, kendi isimlerini taşıyan ve LifePark’ta gerçekleşen iki günlük Manifestival’e imza attı. Festivalin iki gününde de sahne alan Manifest, hit şarkılarını ezbere söyleyen binlerce hayranını adeta büyüledi.

Büyük bir sahne, stil ve müzik şovunun yaşandığı her iki günde de grup, “Zamansızdık”, “Arıyo”, “KTS”, “Snap”, “Yaşanacaksa” gibi şarkılarını, büyük beğeni toplayan dans performanslarıyla birlikte sundu. Grubun performansına ışık ve led ekrandaki video performans gösterileri de eşlik etti. Manifest sahne şovlarıyla olduğu kadar özgün stilleriyle de sahne modasına yeni bir soluk getirdi.

MÜZİK, DANS, EĞLENCE DENEYİMİ

İki gün boyunca Manifest çılgınlığının yaşandığı festival, 24 bin kişinin katıldığı büyük bir deneyime dönüştü. Festival boyunca Aydeed, M Lisa, Sena Şahin, Tuana, Den Ze gibi isimler sahne aldı. Her iki gün de MP3’ün DJ performansı katılımcıları coşturdu. Dans, müzik ve yaratıcılık temalı etkinlikler festivalin her yaştan katılımcılarına gün boyu eğlenceli anlar yaşattı. Festival alanında Manifest’in ilk lisanslı ürünleri satışa sunuldu. Çeşitli lezzet durakları ise gün boyunca katılımcılarlaydı.



SIRADA HARBİYE VE TÜRKİYE TURNESİ

Manifest, festivalin ardından 19 Temmuz tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde konser verecek. Eylül ayında da Türkiye turnesine çıkacak olan Manifest’in açıklanan konserleri Bubilet’in verilerine göre; biletlerin satışa açılmasının ardından ilk 24 saat içerisinde şimdiye kadar Türkiye’de gerçekleşen turneler arasında en yüksek bilet satışına ulaştı.