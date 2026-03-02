Manifest İstanbul konserlerini açıkladı

Manifest, konser duyurularına başladı. Grup, mayıs ayında da İstanbul Ülker Arena’da 4 gün üst üste sahne alacak.

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan Manifest, İstanbul’da dört gün boyunca konser vermeye hazırlanıyor. Türkiye’nin sevilen müzik grubu, 15-16-17-18 Mayıs tarihlerinde Ülker Arena’da hayranlarıyla buluşacak. Ülker Arena şovuna özel sürprizler yapacak olan Manifest’in İstanbul konser biletleri 4 Mart’ta satışa çıkacak. Yenilenen sahne şovları ve güçlü repertuvarlarıyla Manifest’in İstanbul konserlerini 4 gecede toplam 50 bin kişinin izlemesi bekleniyor.