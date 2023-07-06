Manga’yla Boğaz’ın kıyısında en çılgın 2,5 saat!

Alternatif rock müziğin sevilen grubu maNga, sahne performansıyla binlerce müzikseveri bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

ROCK MÜZİĞİN NABZI KURUÇEŞME’DE ATTI

Alternatif rock müziğin sevilen grubu maNga, ‘Alacaklı Topraklar’, ‘Habil ve Kabil’, ‘Bitti Rüya’ gibi sevilen şarkılarıyla konsere start verdi. Binlerce rock müzik tutkununa müzik ziyafeti yaşatan grup ilk dakikalarda Kuruçeşme’yi ayağa kaldırdı. Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde, dinleyicileriyle aynı atmosferi paylaşmaktan mutluluk duyan maNga, “Her konserimize yeni seyirciler geliyor. Böyle canlı canlı ve karşı karşıya olmak çok güzel…Teşekkür ediyoruz.” sözleriyle heyecanını paylaştı.

maNga’nın ‘Beni Benimle Bırak’, ‘Dünyanın Sonuna Doğmuşum’, ’Dursun Zaman’ gibi rock müziğe damga vuran hit şarkılarını art arda seslendirmesiyle nefes kesen gecede coşku ikiye katlandı. 2,5 boyunca yorulmadan dans eden ve şarkılara eşlik eden müzikseverler Boğaz’ı yerinden oynattı. Repertuarında Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ şarkısına da yer veren maNga, kendine has yorumuyla müzikseverlerden tam not aldı.

KONSERDE EVLİLİK TEKLİFİ SÜRPRİZİ

maNga’nın sevenlerine müzik ziyafeti sunduğu sahnesi, mutlu anlara da tanıklık etti. Şarkı arasında bir hayranı, kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ni dolduran binlerce kişinin alkışları eşliğinde gerçekleşen teklif, ‘Evet’ yanıtıyla sonlandı. Sahneden inen Ferman Akgül, çiftlere sürpriz yaparak ‘Yad Eller’ şarkısını yanlarında seslendirerek gönülleri fethetti.

maNga, konser boyunca sahne önünde dans eden sevenlerinin coşkusuna kayıtsız kalamadı. Şapkasını, bagetlerini hediye ederek hayranlarına karşılık verdi. 2,5 saat süren bir konsere imza atan efsane grup, müzikseverlere unutulmayacak bir gece armağan etti.