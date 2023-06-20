Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da şık sunumlarla yaz menüsü Olea’da

Boğaz’ın en eşsiz güzelliğine hâkim Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, manzarası kadar bünyesindeki restoranı Olea’nın yemekleriyle de iddialı. Her sezon için yeni lezzetler sunmaya özen gösteren Olea, mevsimi takip ederek en taze ve en leziz menüyü, şık sunumlarla misafirlerinin beğenisine sunuyor. Etkileyici mevsim lezzetleriyle sezona giren Olea’nın yaz sezonunda her daim menüde olan yemeklerin yanı sıra, sadece sezonlarda menüye giren yeni lezzetler, İtalyan reçetelerinin yerel ürünlerle lezzetli buluşmasından oluşuyor.

Keyifli öğlen ve akşam yemeklerine İstanbul Boğazı’nın mistik manzarasının eşlik ettiği Olea’da deniz ürünlerinden salamura sardalya, domates pesto, karışık yeşillikler, kırmızı soğan turşusundan oluşan Sarde Alla Siciliana yanı sıra, parmesan peyniri, roka, balzamik sosun efsanevi harmanından oluşan lezzetli Bresaola ve mevsimin en taze yedikule marulu, çıtır rezene, yeşil elma, taze portakal, taze otlar, maydanoz, dereotu, file badem, hardallı limon sosundan oluşan Insalata di Finocchie Arance özel lezzetler olarak ön plana çıkıyor. Kuşkonmazlı risotto, bebek kalamar, karides, ahtapot, çeri domates, ili biber ‘bisque’ ve kızarmış ekmekle sunulan Spezzatino di Mare ise bu sezonun gözde lezzetleri olarak menüdeki yerini alıyor.

Yemeklerin en lezzetli finali olan tatlılar arasındaysa Akdeniz havzasının aromalı mandalinalarından yapılan Sorbetto al Mandarino, İtalyanların meşhur soğuk tatlısı Semifreddo’nun, Hindistan cevizi ile harmanlanıp mango küpleri, siyah romlu mango sos ile servis edilen Semifreddo al Cocco bulunuyor.

Etkinliklere ve özel toplantılara uygun, lokasyonunun kolay ulaşılabilir olmasının avantajıyla keyifli sohbetlere lezzet katan yemekleriyle hem öğlen hem akşamları konuklarını bekleyen Olea, misafirlerine leziz ve eşsiz akşamlar vaat ediyor.