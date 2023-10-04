Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul Condé Nast Traveller Reader’s Choice Awards 2023’te Türkiye birincisi oldu

İstanbul’u zarif bir gerdanlık gibi saran Boğazı’n göz alıcı maviliği, Asya’nın büyülü güzelliğiyle konuklarına eşsiz bir manzara sunan Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, dünyanın en prestijli ve ünlü seyahat dergilerinden Condé Nast Traveler’ın dünyanın dört bir yanından okuyucu ve gezginin değerlendirmesiyle 35 yıldır devam ettirdiği “Readers Choice Awards”da en yüksek oyu olarak Türkiye birincisi oldu.

Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un Türkiye’nin En İyi Oteli seçildiği 2023 yılı anketinde, okuyucu ve gezginlerin sunulan hizmet, yemekler, servis kalitesi ve genel otel değerlendirmesi gibi başlıklara verdikleri oylarla “Dünyanın En İyi Otelleri”ni belirledi.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul Genel Müdürü Ali Tunç Batum “Böylesine prestijli bir ödülü kazanmak bizim için büyük bir onur. Dünyanın dört bir yanından otelimize gelerek eşsiz hizmetlerimizi deneyimleyen elit misafirlerimizin geri bildirimiyle bu ödüle layık görüldüğümüz için de son derece gururluyuz” dedi.

Şehrin kalbindeki Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul; Mandarin Oriental’ın Asya sıcaklığıyla bütünleşen efsanevi hizmetlerinin sunulduğu resort atmosferinde, konaklamadan gastronomiye, sağlıklı yaşamdan lüks alışverişe, dünyanın dört bir yanından seçkin misafirlerine her alanda unutulmaz deneyimler yaşatıyor.