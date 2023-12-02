Mal varlıklarına el konulan Eylül Öztürk'den ilk açıklama geldi

Mal varlıklarına el konulan Eylül Öztürk'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Bir süredir Amerika'da olan Eylül Öztürk'ün mal varlıklarına el konuldu.

 

Eşi Barış Kenan Özkan ile Amerika'da yaşayan sosyal medya fenomen, açıklamayı Instagram'dan yaptı.

 

Öztürk, "Bir fotoğraf karesinden yola çıkılarak, o fotoğrafta bulunan, hem Influencer olan hem de ticari faaliyette bulunan herkes hakkında soruşturma başlatılması kamuoyu tarafından gündeme getirildi. Kesinleşmemiş bir mahkeme kararı olmadıkça kimse suçlu ilan edilmemesine rağme, sanki hakkımızda mahkumiyet varmış gibi hareket ediliyor. Kendinizi benim yerime koyun" dedi.

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