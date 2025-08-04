Make up guru Aybüke'den iddialı bir adım!

Asil Prodüksiyon ve Seen Film ortak yapımı olan Tarihi Yargılamalar belgesel setinde yaşanan üzücü olaylar, sektördeki önemli bir ihtiyacı gün yüzüne çıkardı. Yaşanan bu olaylar, makyaj sanatçısı ve platform kurucusu Makeup Guru Aybüke’ye ilham vererek yeni bir dijital dayanışma hareketini başlattı: “Sette Şikayet Var”.

Film ve dizi sektöründe set emekçileri ve sanatçılar arasında yeterli iletişim ağının bulunmaması, özellikle son yıllarda birçok olağandışı ve mağduriyet yaratan durumun önüne geçilmesini zorlaştırıyor. Aybüke’nin ifadesiyle: “Eğer daha önce duymuş olsaydık, belki de önlem alabilir, bu yaşananların hiçbiri olmazdı.” Bu ihtiyaca yanıt veren “Sette Şikayet Var”, sektör çalışanlarının yaşadıkları olumsuzlukları şeffaflıkla ve özgürce paylaşabilecekleri, dayanışma esaslı bir dijital platform olarak kuruldu.

Amaç; haksızlığa uğrayan kişilerin seslerini duyurabilmesi ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması için kamuoyunda farkındalık yaratmak. Kurucusu olan ve kendisi de bu tür mağduriyetleri bizzat yaşamış başarılı makyaj sanatçısı Makeup Guru Aybüke, sektördeki tüm çalışanları sessiz kalmamaya davet ediyor “Yaşadığımız şeyleri anlatmazsak, bir sonraki set daha da güvensiz olabilir. Bu platform, suskunluğu bozmak için kuruldu.” Setlerdeki sistematik sorunlara karşı ortak bir ses olmayı hedefleyen “Sette Şikayet Var”, sinema ve televizyon dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor: Şeffaflık, dayanışma ve adalet.