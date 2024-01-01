Mahsun Kırmızıgül, Riyad'da süper kupa maçına çıkmayan Galatasaray-Fenerbahçe için bakın ne dedi?

Mahsun Kırmızıgül, KKTC'deki Savoy Otel'de sahne aldı. 2024 mesajı veren sanatçı, "Herkesin gönlünden geçen, tüm dileklerin kabul edildiği ve huzur için yaşayacağımız bir yıl olsun. Gazze'yi görüyorsunuz. Dünyanın birçok yerinde savaşlar devam ediyor ve çocuklar ölüyor. Umarım barışın egemen olduğu bir yıl olur. Bütün insanların dilekleri yerine gelir. Acı bir sene olmasın. Benim açından sahne olarak güzel geçti. Yıllar sonra sahneye çıktığım için mutluyum. Daha bırakmam..." dedi.



OCAK AYINDA ÇEKİMLER BAŞLAYACAK

"Uzun zamandır dizi projem var ona çalışıyorum" diyen Kırmızıgül, "Ocak ayında çekimler başlayacak. 1-2 bölüm başında olacağım. Kamera arkasındayım. En son 'Benim İçin Üzülme' dizisinde genel yönetmenlik yapmıştım. Bunda da öyle olacak. Kamera arkası benim için daha iyi duruyor. Tabii oyunculuk başka bir şey... Bir dram dizisi... Hem Karadeniz, Diyarbakır, Kapadokya ve İzmir gibi büyük şehirlerde çekilecek. Senarist arkadaşlar yazıyor. Sete çıkmak için heyecanlıyım. Kadroyu önümüzdeki günlerde paylaşırız" ifadelerini kullandı. Sanatçının yeni dizisinin ise Kanal D'de olduğu öğrenildi.

HAYATIMIN SONUNA KADAR UNUTMAYACAĞIM

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde günlerce bölgede kalıp yardımlara koşan sanatçı, "Gönlümün bir köşesindeler. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Acı dolu günleri hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Ailelerini kaybettiler. Birinci yıla geliyoruz" diye konuştu.

EN BÜYÜK GÖNÜL SIZIM

Geçtiğimiz günlerde annesinin Alzheimer olduğunu açıklayan Kırmızıgül, "En büyük gönül sızım. Sizi doğuran anne, bir gün geliyor çocuklaşıyor. Annem beni tanımıyor. Allah herkese yardımcı olsun. Çağın en büyük hastalığı... Sağlığında yanında bulunduğumuz anne-babalarımızın zor zamanlarında yanında olmak durmak gerekiyor" diyerek, duygulandı.

SAHNEYİ UZATMAK ZORUNDA KALMIŞTIM

Sanatçı, "Tarkan KKTC'de sahne alacağı konser için 23.45'e anlamış. 00:15'e kadar sahnede kalması için 200 bin euro daha verilmiş" haberine ise, "Hiç bilmiyorum o konuyu. Geçen sana, "Mahsun Bey, misafirler sanatçıların sahnesin bitmesine 15-20 dakika gidiyorlar" demişlerdi. Ben çıktığımda gitmeyip, ayakta alkışladılar. İki şarkı söyleyerek uzatmak zorunda kalmıştım. Bu sene Azerbaycan ve Avrupa'dan gelen misafirler de olacak" açıklamasını yaptı.

ATATÜRK SEVGİSİNİ GÖNÜLLERDEN SİLEMEZSİN

Suudi Arabistan'da yapılacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının Suudi yetkililerin takımların Atatürk posteri ve tişörtüyle çıkmasına izin vermemesine Kırmızıgül, "Aslında maçın niye orada oynandığına anlam veremedim. İyi Galatasaray taraftarıyım ama ne olduğunu çok iyi bilmiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça çıkmamasına sevindim. Bu ülkenin değeri ve kurucusu var. Bu ülkede şehit olan insanlar var. Spor dostluk ve kardeşliktir. Kuralları bilmiyorum ama Atatürk'ün posteri neden ağırlarına gitmiş anlamadım. Keşke bunların hiçbiri olmasaydı ve maç oynansaydı... Bir şeyleri silebilirsin ama Atatürk sevgisini gönüllerden silemezsin. Herkes kendi tarihine sahip çıkar. Federasyonun yerinde olsam anlamlı bir yerde oynatırım. Ya Diyarbakır'da oynatırım, ya deprem bölgesi Hatay ya da Samsun'da... Ya da ikiye bölünsün kupa..." dedi.

YORGUN VE ZAMANIM YOK

Aşk hayatıyla ilgili ise sanatçı, "Bu halimle beni kimse çekemez. Yorgun ve zamanım yok. Hem sahne hem dizi zor işler. Benim öyle arayışım yok. Bütün insanların tabii mutlu olmasını diliyorum" diye konuştu.