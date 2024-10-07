Mahsun Kırmızıgül: "Aramızdaki sapıkların temizlenmesi gerekiyor"

Mahsun Kırmızıgül kış sezonunu Günay Restaurant'ta açtı. Gazino kültürünün vazgeçilmez adresi Günay Restaurant'ın sezon açılışını yapan Kırmızıgül basın mensuplarını kulisinde ağırlayarak bir de röportaj verdi.



17 YIL ARA BİRAZ FAZLA OLDU

'Güzel Aşklar Diyarı' setindeki yönetmenlik görevini tamamlayarak bayrağı Koray Kerimoğlu'na devreden başarılı sanatçı, kış sezonunda da sahneden sahneye koşacağını dile getirdi. Bundan sonra müziğe ara vermeyi düşünmediğini ve 17 yıllık aranın düşününce kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Kırmızıgül, "Belki bir on yıl tamam. Ancak 17 yıl biraz fazla oldu bende kabul ediyorum. Ama sevenlerim bu 17 seneyi bana hiç hissettirmedi. Ben onları onlarda beni çok özlemiş" dedi.



ARAMIZDAKİ SAPIKLARIN TEMİZLENMESİ GEREKİYOR

Son günlerde yaşanan ve Türk halkı derin üzüntüye boğan olaylar hakkında da konuşan Kırmızıgül, “Önlem alınmazsa bu gördüklerimiz sadece fragman olur” dedi. “Eskiden insanlar bu kadar vicdansız, bu kadar merhametsiz, bu kadar katil ruhlu değillerdi. Bunun bir tek çözümü var oda meclis” diyerek yasaları işaret eden Kırmızıgül, "Uyuşturucu ile ciddi anlamda mücadele başlaması gerekiyor. Artık ortaokulların önünde satılmaya başladı. Ailelerde çocukları için endişeli… Endişeli olsunlarda zaten! Aramızdaki sapıkların temizlenmesi gerekiyor" sözleriyle çarpıcı tespitlere imza attı.

CEYLAN'LA DÜET

Röportajın ardından sahnedeki yerini alan başarılı sanatçı kendisini dinlemeye gelenlere tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekerken, sürprizlerle dolu sahnede gecenin ilk sürprizi türkücü Ceylan oldu. 'Rındamın' şarkısını sahnede kürtçe seslendiren ikilinin düeti büyük beğeni toplarken alkış yağmuru dakikalarca kesilmedi...



ÇIPLAK SESLE GÜNAY'I İNLETTİ

Son olarak sahnesini evlilik teklifi için iki hayranına açan Mahsun Kırmızıgül, o anlarda yaşanan elektrik kesintisine rağmen sahnesine sazlarını yanına toplayarak çıplak sesle devam etti. Bu tavrı ile bir kez daha alkış yağmuruna tutulan başarılı sanatçı, sezon açılış gecesi için mekanı tıka basa dolduran herkese unutamayacakları bir gece yaşatmış oldu.