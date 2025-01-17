Mahmut Tuncer'den bomba itiraf! Sesimi kesmek için güvercin pisliği yedirdiler

Bakkal Amca, Jandarma, Altın Dişli Hayriye gibi şarkılarla Türk Halk müziğinde ölümsüzler arasına giren Mahmut Tuncer, Yasemin İlan’a hayatının bilinmeyenlerini anlattı. Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk, komedyenlik, bestekarlık ve futbolculuk gibi bir çok mesleği daha başarıyla icra ettiğini dile getiren Mahmut Tuncer “Beni yolda görünce komedyen sanıyorlar. Urfaspor’da profesyonel futbol geçmişim var. Mevlam bana öyle bir zeka vermiş ki, benim zekam çok iyi bir buluş! Ben de onu iyi değerlendirmeye çalışıyorum” dedi. Kendisini komedyen zannedenlerin çok olduğunu söyleyen Mahmut Tuncer, ‘Beni görünce çok gülenlerden gıcık kapıyorum. Hayat hikayemin yüzde 20’si damar… Parasızlıktan, aç uyuduğum zamanlar oldu’ dedi. Ünlü türkücü ‘Sesinizi kaybetmeniz için size güvercin pisliği yedirdiler mi?’ sorusuna da ‘Eski defterleri açmayalım, içimde kalmasında fayda var. Susuyorum ama bilen bilir’ dedi.

BENİ GÖRÜNCE GÜLENLERE GICIK OLUYORUM

“Beni şovmen olarak da görüyorlar” diyen Mahmut Tuncer “Yolda beni gören iki arkadaştan biri diğerinin kulağına fısıldıyor ‘Mahmut Tuncer’e bak’ diye, başlıyorlar gülmeye. Neden gülüyorsunuz? Çok güldükleri zaman yalanım yok, gıcık oluyorum. Çardaklı çardaklı gülenler oldu mu gıcık kapıyorum. Belli bir müddet idare ediyorsun da ondan sonra gıcık alıyorsun” şeklinde konuştu.



SANAT İÇİN YAPILANI KISITLAYAMAM

“Kızınız Gizem’in sosyal medya paylaşımları çok eleştiriliyor? Ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki soru üzerine Mahmut Tuncer şunları dile getirdi: "Gizem, 18 yaşını geçmiş bir birey. Sanatla ilgili ne yapması gerekiyorsa, rahatlıkla yapabilir. Pop müzik yapıyor, siz hiç gördünüz mü sıradan giyinen, sıradan olan bir popçunun konuşulduğunu, gündeme geldiğini. Yaptığı iş Türk Halk Müziği olsaydı o zaman durum farklı olurdu. Gizem bir popçu. İnsanlar çok acayip bir zihniyete sahipler. Mesela çok iyi bir şey yayınlarsın, 300 kişi seyreder. Çok kötü bir şey yayınla bir bakarsan bir milyon izlenme olur.

İnsanların tercih hakkını kullanması bana göre çok çelişkili. “Sanat için yaptıklarını kısıtlayamam. Tuncer soyadıyla diğer olaylara karışırım” demek istiyorsunuz değil mi ifadesi üzerine Mahmut Tuncer “Artık sanat da bir nebze bunu gerektiriyor. Sosyal medyada aktif olması, dikkat çekmesi gerekiyor. O yüzden yaptıkları normal seçtiği renk pop tarzı o daldaki kişiler ne yapıyorsa, Gizem de o yolda ilerleyecek” dedi.



HAKKIMI HELAL ETMEDİKLERİM VAR

“Zamanında sesini kaybetmen için sana güvercin pisliği yedirmeye kalkışmışlar doğru mu?” sorusuna karşılık Mahmut Tuncer şu sözleri dile getirdi: “Bunlar 45 sene evvel olan şeyler, bunları şimdi anlatsak ne olur anlatmazsak ne olur? Yani bunları anlatırken sen soracaksın ki “Kim yaptı, kim etti…” Ben diyeceğim bu böyle oldu şöyle oldu. Birine gidecek laf… Onun için kalsın burada. İçimizde kalmasında fayda var. Susuyorum ama bilen bilir. Bazen susmak gerekir, susmak ve gülerek şey etmek lazım. Yola devam... Benim en üzüldüğüm nokta bu olaylar sanat zamanımıza ve zeminimize çok zaman kaybettirdi. Bunlar bizim çocukluğumuzdan gençliğimizden yıllar çalıp gitti. Hedefimiz vardı. Bu tarz oyunlar birkaç yılda alacağımız mesafeyi 10 yılda almamıza neden oldu. Allah tarafından da insanlar tarafından da cezasını çekenleri gördük. Unutulmaya yüz tuttular yani. Hakkımı helal etmediklerim var elbette.”

63 YAŞINDAYIM AMA 40 GÖSTERİYORUM

Bir süre önce estetik müdahale yaptırmasıyla gündeme gelen Mahmut Tuncer “Gerçekte 63 yaşındayım ama beni görenler ‘40 gösteriyorsun’ diyor. Genç gösteriyorum çünkü kafaya bir şey takmıyorum, hiçbir şeyi dert etmiyorum” dedi. Yüzünde estetik müdahale olduğu hatırlatılan Tuncer “Estetik dediğiniz şeyi 10 ay önce yaptırdım, yüzüme iğne vurup yanaklarımı şişirdiler. Ama zamanla eriyip gidiyormuş, benimki eridi gitti. Kızım Gizem’le gittiğim bir yerde gaza gelip yaptırdım ama geçti gitti. Genç kalmanın, hastalıksız yaşamanın sırrı neşeli olmak” diye konuştu.