Mahmut Cevher'in kızı Yonca Şahinbaş'tan şok açıklamalar!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Mahmut Cevher'in kendisi gibi oyuncu kızı Yonca Şahinbaş'tan şok itiraflar! Şahinbaş, Gökay Kalaycıoğlu'nun YouTube programına konuk oldu.

Şahinbaş, "Asla Vazgeçmem dizisinde oynarken annem aradı, "Baban senin Cevher soyadını kullanmanı istemiyor" dedi. Hiç sıkıntı değildi. Hemen yapımcıyı aradım, jenerikte soyadımı değiştirdik. O anda Instagram hesabımı da Şahinbaş olarak güncelledim. Zaten Cevher soyadını babama jest olsun diye kullanıyordum. Sırf anne ve baba diye sevmek zorunda mıyız? Böyle hissetmediğim için huzursuzluk duyuyordum. Sanki bir şeyler ters gibi geliyordu" diye konuştu.