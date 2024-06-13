Mahkemeden Besim Tibuk’a jet tahliye kararı

İstanbul Boğazı'nın en değerli yalılarının yer aldığı Arif Paşa Korusu içerisinde bulunan yalı dairesinin sahibi Oya Güneş avukatı Bahar Can Milli tarafından, Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk'un eşi Serap Tibuk'a açtığı tahliye davasını kazandı. Oya Güneş'in talebini kabul eden mahkeme, Serap Tibuk'un Özbakır Villa'larında kiracı olarak oturduğu yalı dairesinden tahliyesine karar verdi.

Bir dönem Vitali Hakko, Cem Uzan gibi ünlülerin oturduğu Bebek'teki ünlü Arif Paşa Korusu içerisinde bulunan yalı dairesinde, iş insanı Besim Tibuk'un eşi Serap Tibuk kiracı olarak oturuyordu. Yalı dairesinin sahibi Oya Güneş’in avukatı Bahar Can Milli, Serap Tibuk'a ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açtı. Serap Tibuk'un kiracı olarak oturduğu yalı dairesinden tahliye edilmesini isteyen Oya Güneş'in avukatı Bahar Can Milli, "Müvekkilim Tahliye talebinde bulunduğu dairenin bir alt katındadaki yaşamaktadır.

Davaya konu yalı dairesinde ise torununun konut ihtiyacı karşılanacaktır. Ayrıca Müvekkil, aile birliği açısından torununa manevi olarak yakın olacaktır. Müvekkil dairelerini zamanında aile bireylerinin yanında oturması için almıştır. Müvekkilin gerçek ve samimi konut ihtiyacı sebebiyle kiracı Serap Tibuk'un davaya konu yalı dairesinden tahliyesine karar verilmesini istiyoruz" dedi.

"SIRF MANZARASI İÇİN OTURUYOR" DEYİNCE, MAHKEME TAHLİYESİNE HÜKMETTİ

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Oya Güneş’in avukatı Bahar Can Milli, "Müvekkilim torununun kendi yanında aynı apartmanda yaşamasını istemektedir. Zira Serap Tibuk'un bu taşınmaza ihtiyacı yoktur. Sırf manzarası için taşınmazı kullanmaktadır ve adına başka taşınmazları vardır" dedi. Kararını açıklayan mahkeme Güneş'in davasını kabul ederek , Serap Tibuk'un Özbakır Villalarındaki yalı dairesinden tahliyesine hükmetti.