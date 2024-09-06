Magazin ve müzik dünyası “50 Fifty”de

Ekranlarda müzik ve magazinin buluşma noktası 50fifty’de bu hafta bayram coşkusu ve müzik ziyafeti var. Volkan Konak’tan Kıbrıs’ta müzik ziyafeti. Buray’dan memleketi Kıbrıs’ta önemli açıklamalar ve harika şarkılar.

Ardahan’daki konserleri yağmur engeline takılan Eda ve Metin Özülkü’den “makamda” çok özel konser Petek Dinçöz olay kıyafetiyle Kıbrıs’ı salladı. Ünlü rapçi Baby Brown, Antalya’da çok özel açıklamalar yaptı.



Sibel Can müzik ziyafetiyle kulakların pasını sildi.50fifty’nin çok özel konuğu Begüm Obiz’den Antalya’da çok konuşulacak açıklamalar. Ömür Gedik, Burak Yeter’le uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Müzik dünyasından yeni çalışmalar ve son haberler ve çok daha fazlası 5 Eylül Perşembe 20:00 tekrarları cumartesi 16:00 ve pazar 13:00 Dream Türk ekranında.