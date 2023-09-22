Magarsus’a Adana’da özel gösterim

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’nin, yayınlandığı ilk gün itibariyle ilgiyle takip edilen orijinal dizisi Magarsus, sezon finali için Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenen özel gösterimde izleyiciyle buluştu.

Başrol oyuncuları Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar’ın yer aldığı gösterimde, Magarsus’un yönetmeni Yunus Ozan Korkut ve senaristi Mustafa Yürüktümen de yer aldı.

Özgün hikayesiyle ve başarılı oyuncu kadrosuyla yayınlandığı günden itibaren adından söz ettiren Magarsus, Çukurova’nın bir sahil kasabası Sarıbahçe’de narenciye tekelini elinde tutan bir ailenin hikayesini konu ediniyor. İsmini Adana’da bir antik kent olan Magarsus’tan alan dizinin çekimleri Karataş, Sarıçam, Yumurtalık gibi farklı ilçelerde gerçekleşti.

Magarsus, tüm bölümleriyle BluTV’de… 

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