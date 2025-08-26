Mabel Matiz’den Antalya’da unutulmaz gece!

Türk pop müziğinin en özgün ve güçlü isimlerinden Mabel Matiz, yaz konserleri kapsamında çıktığı Antalya Açıkhava sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Biletleri günler öncesinden tükenen konser, sanatçının hayranlarının yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Enerjisi ve sahne performansıyla izleyenleri büyüleyen Mabel Matiz, repertuvarında yer verdiği dillere pelesenk olmuş hit şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

Konser boyunca Açıkhava’da coşku ve duygusal anlar bir aradaydı.

Mabel Matiz, sahnede yaptığı samimi konuşmalarla da izleyicilerin gönlünü fethetti.

Konser sonunda dakikalarca alkışlanan sanatçı, yoğun istek üzerine yeniden sahneye çıkarak “Yaşım Çocuk” şarkısını seslendirdi ve Antalya’ya teşekkür ederek sahneden ayrıldı.