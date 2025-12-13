Mabel Matiz’den 10 bin kişilik dev konser

Mabel Matiz, Atlantis Yapım organizasyonuyla Ülker Arena’da sahne aldı.



Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde sanatçı, benzersiz yorumu, etkileyici sahne tasarımı ve kusursuz performansıyla izleyenlere büyüleyici bir gece yaşattı.

Mabel Matiz İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki konserine, “Fan” şarkısıyla güçlü bir açılış yaptı.



Ardından “Aşk Yok Olmaktır”, “Mendilimde Kırmızım Var”, “Karakol” ve bağlama versiyonuyla sunulan “Derin Olur” şarkılarıyla salonu mest etti. Mabel Matiz’in duygusal geçişleri ve duygusal parçalarıyla Arena’da nefesler tutulurken; “Numaracı”, “Antidepresan”, “Ahu” gibi şarkılarla 10 bin kişi hep birlikte eğlendi.

Gecenin en yoğun alkış alan anlarından biri, Mabel Matiz’in Selami Şahin Şarkıları albümü için seslendirdiği “Sen Sevdalı Ben Belalı” şarkısını söylediği zaman yaşandı.

Şarkıyı ilk kez canlı olarak sahnede seslendiren sanatçı, “Geçtiğimiz günlerde yayınlama şerefine nail oldum; çok sevdiğim Selami Şahin’in tribute albümünde yer aldım. Bana kalırsa yazılmış en güzel şarkılardan birisi. Ben seslendirdim ama Selami Abi’den dinlemeye devam ediyorum” dedi.

Mabel Matiz, gecenin sonunda seyircilere teşekkür ederek performansını “Yaşım Çocuk” şarkısıyla bis yaparak büyük bir coşkuyla noktaladı. Mabel Matiz yılın son konserlerini 24-25 Aralık tarihlerinde Ankara’da verecek.