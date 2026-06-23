M Lisa’nın vefası

Nefes'ten Pervin Sümer'in haberine göre; Müziğe olan tutkusu ve özgün tarzıyla yükselen bir yıldız olan genç sanatçı M Lisa (28), vefasıyla da adından söz ettirdi.

Araba ve Ellerim Boş adlı şarkılarıyla gönüllere taht kuran şarkıcının geçen cumartesi hem konseri vardı, hem de İTÜ’den arkadaşı Ece Kamiloğlu’nun düğünü. Sanatçı ne yaptı ne etti, Sarıyer’deki LifePark’ta hayranlarıyla buluştu, ardından Yeşilyurt’ta evlenen arkadaşının mutluluğuna ortak oldu.

M Lisa, “Bu kadar yakın arkadaşımın düğününü kaçıracak olmak haftalardır içime dert olmuştu gerçekten. Onun da beni orada görmek istediğini ve üzüldüğünü biliyordum ne kadar bana sitem etmemeye çalışsa da. Sahneden iner inmez direkt üstümü değiştirip arabaya bindim. Trafiğe rağmen adeta ışınlandık ve düğünün son 1 saatinde de olsa arkadaşımın bu özel gününe şahit olabildim elimden geldiğince” sözleriyle de ne kadar dost canlısı olduğunu gösterdi.