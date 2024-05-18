Lova Yatak’ın yeni marka yüzü Simge oldu

Doğanlar Mobilya Grubu’nun uyku markası Lova Yatak’ın yeni reklam filminde marka yüzü pop müziğin sevilen ismi Simge oldu.

Ünlü şarkıcının kamera karşısına geçtiği ve ‘’Mış Mış’’ adlı şarkısını Lova Yatak için yeniden yorumladığı reklam filminde, herkesin rahatlık ve kaliteli uyku arayışını karşılayan Lova Yatak’ın, özel tasarımları, teknolojileri ve kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik sunduğu uyku deneyimi dikkat çekiyor.

Lova Yatak'ın TV kanallarında ve dijital mecralarda yayınlanacak olan reklam filminde Simge, farklı beklentiler için tasarlanan Maestro Hybrid, Clima Effect, Sportive Comfort ve Duo Sense Bamboo yataklarını deneyimliyor.