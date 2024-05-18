Lova Yatak’ın yeni marka yüzü Simge oldu

Türkiye’nin rahat uyku markası Lova Yatak’ın marka yüzü pop müziğin sevilen ismi Simge oldu. Simge, reklam filminde kişisel ihtiyaçlara uygun, özel teknolojilerle donatılmış, rahat ve konforlu bir uyku deneyimini izleyicilere kendi yaşantısıyla aktarıyor.

Doğanlar Mobilya Grubu’nun uyku markası Lova Yatak’ın yeni reklam filminde marka yüzü pop müziğin sevilen ismi Simge oldu.

Ünlü şarkıcının kamera karşısına geçtiği ve ‘’Mış Mış’’ adlı şarkısını Lova Yatak için yeniden yorumladığı reklam filminde, herkesin rahatlık ve kaliteli uyku arayışını karşılayan Lova Yatak’ın, özel tasarımları, teknolojileri ve kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik sunduğu uyku deneyimi dikkat çekiyor.  

Lova Yatak'ın TV kanallarında ve dijital mecralarda yayınlanacak olan reklam filminde Simge, farklı beklentiler için tasarlanan Maestro Hybrid, Clima Effect, Sportive Comfort ve Duo Sense Bamboo yataklarını deneyimliyor.

 

 

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