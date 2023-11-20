Lordom Yeni Nesil Meyhane: 4. Nesil Meyhane Konseptinin Öncüsü

Bir meyhane düşünün ki, sadece yemek yediğiniz veya içki içtiğiniz bir yer olmanın ötesinde, hayatınıza yeni bir tat katıyor.

İstanbul'un kalbinde, Şişli'nin en can alıcı noktası Bomonti’de, meyhane kültürünün modern bir yorumunu sunan "Lordom Yeni Nesil Meyhane", sıradışı eğlence anlayışı ve zengin mutfağıyla dikkat çekiyor.

Adını İngiliz soylu atlarından alan bu eşsiz mekan, haftanın her günü kesintisiz eğlence vadeden programıyla şehrin yeni buluşma noktası olmaya aday.

Meyhane deneyimine yeni bir soluk getiren Lordom, işletmeciliğini Yılmaz Duman, Neslihan Tomruk, Sercan Dinç, Feyyaz Gümüş ve Bülent Ünlü’nün üstlendiği, modern meyhane konseptinin dördüncü nesline öncülük etmeye hazırlanıyor.

Lordom'da, Cabare showlarından modern dans gösterilerine, oryantal showlardan enstrüman şovlarına, DJ performanslarından canlı müziğe kadar geniş bir yelpazede eğlence sunuluyor.

Açılalı bir hafta olmasına rağmen rezervasyonlar şimdiden dolup taşıyor, bu da erken rezervasyonun önemini gözler önüne seriyor.

Bu yeni nesil meyhane, otel konseptiyle harmanlanmış ve haftanın her günü kesintisiz eğlence vaat ediyor. Lordom, sizin günlük hayatınızdaki eksik parça; gündüzleri sakin ve huzurlu bir ortamda yemek yiyip içkinizi yudumlayabilirken, geceleri Kabare Showları ve canlı performanslarla eğlencenin dozunu artırabilirsiniz.

Dünya Mutfağı ve Anadolu lezzetlerinin modern yorumlarıyla hazırlanan ana yemekleri, Akdeniz ve Ege mutfağının deniz kokan mezeleriyle birleştiğinde misafirlerine unutulmaz anlar yaşatan Lordom, kız kıza gelindiğinde uyguladığı indirimler ve 10 kişilik gruplara özel şampanya ikramı gibi ayrıcalıklarla da dikkat çekiyor.

Artık biliyorsunuz, Lordom'da bir masa sizin için bekliyor. Bu deneyimi yaşamak için 0 501 156 35 10 veya 0 533 075 81 82 numarasından rezervasyon yaptırabilir, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cd. No:67, Şişli/İstanbul adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Lordom Yeni Nesil Meyhane

İletişim

Instagram: @lordombomonti

Adres: Cumhuriyet, Silahşör Cd. no:67, 34380 Şişli/İstanbul

Bilgi ve rezervasyon: 0 501 356 25 30 veya 0 533 075 81 82