Londra Film Festivali'nde dev buluşma!

Londra Film Festivali kapsamında 13 Ekim Pazar akşamı, Soho Mews House’da gerçekleşen Golden Globes gecesi, OGM Pictures sponsorluğunda düzenlendi.



Film endüstrisinden seçkin bir davetli topluluğunun biraraya geldiği, 82. Geleneksel Golden Globes etkinliğinin Londra Film Festivali’ndeki bölümü olarak gercekleştirilen gece, Golden Globes Başkanı Helen Hoehne ve OGM Pictures Kurucusu Onur Güvenatam’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Golden Globes Başkanı Helen Hoehne’in Türkiye’de imza attığı yapımlarla sektörünün öncülerinden diyerek konuklara takdim ettiği OGM Pictures Kurucusu Onur Güvenatam gecede gerçekleştirdiği konuşmasında; OGM Pictures olarak artık İngilizce içerik de üreteceklerini, güvendikleri ve inandıkları yabancı içeriklere yatırım yapmaya, yurt dışı yeteneklerin projelerini finanse etmeye hazır olduklarını belirtti.



Londra Film Festivali kapsamında düzenlenen Golden Globe etkinliğine aralarında Adrian Brody, Jeremy Strong, Sebastian Stan, Jesse Eisenberg, Denis Villeneuve, Maria Bakalova, Sacha Baron Cohen, Kingsley Ben-Adir, Asa Butterfield, Georgina Chapman, Jennifer Grey, Ben Hardy, Celia Imrie, Stephen Merchant ve Will Sharpe gibi film sektöründen dünyaca ünlü oyuncuların yanı sıra yönetmen, senarist gibi yaratıcı ekiplerle, özel davetlilerin katıldığı gecede yıldızlar geçiti yaşandı.