Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden 'Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı' sergisi İstanbul'da

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçiliği, Birleşik Krallık Doğa Tarihi Müzesi’nin (NHM) Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödül Sergisi’nin açılışına ev sahipliği yaptı.

(Ian Hodder, Mehmet- Emel Gültekin, Jill Morris, Kenan Poleo)

Sergi açılışı, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ile Başkonsolos Kenan Poleo’nun ev sahipliğinde,

(Petek Ertüre)

Tarabya İngiliz Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Gültekin’İn katkıları ile Başkonsolosluk binasında gerçekleşti.

(Ayla Beyza Watt, Mehmet Gültekin, Emre Yakıt)

Sergiye katılanlar arasında Efsun Yazıcı, Doğan Çakıt, Esra Ekmekçi, ve Petek Ertüre gibi isimler vardı.

(Efsun Yazıcı, Doğan Çakıt)

Sergide, 60.000’e yakın eser arasından öne çıkan 18 ödüllü fotoğraf yer alıyor.

(Esra Ekmekçi)

Ayrıca Tarabya İngiliz Okulları, bu özel sergi öncesinde öğrencileri arasında

Türkiye’de Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı yarışması düzenledi. Aynı gecede yarışmada dereceye giren TBS öğrencileri ödüllendirilirken, fotoğrafları da sergilendi