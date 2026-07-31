Londra’da Türk gastronomisine büyük başarı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, dünyanın en seçici gastronomi merkezlerinden biri olarak gösterilen Chelsea’de faaliyet gösteren Türk restoranı Baba, açılışının üzerinden henüz bir yıl geçmeden ülkenin en iyi 100 restoranı arasında gösterilerek önemli bir başarıya imza attı. Elde edilen bu sonuç, yalnızca restoranın başarısını değil, aynı zamanda Türk mutfağının uluslararası arenadaki yükselen değerini de ortaya koyuyor.

TÜRK MUTFAĞI MODERN YORUMUYLA LONDRA’DA İLGİ GÖRÜYOR

Türk kadın girişimci Ege Çevik tarafından kurulan Baba, Anadolu’nun zengin mutfak mirasını Akdeniz ve Levanten lezzetleriyle harmanlayan özgün bir konsept sunuyor. Geleneksel tarifler, modern pişirme teknikleri ve mevsimin en kaliteli ürünleriyle yeniden yorumlanarak misafirlere çağdaş bir gastronomi deneyimi yaşatılıyor.



GELENEKSEL TATLAR DÜNYA STANDARTLARINDA SUNULUYOR

Restoranın öne çıkan lezzetleri arasında yer alan içli köfte, Baba’nın mutfak anlayışını en iyi yansıtan örneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Türk mutfağının simge yemeklerinden biri olan bu lezzet, yaratıcı sunumu ve ince dokunuşlarla uluslararası damak zevkine hitap eden seçkin bir tabağa dönüşüyor. Menüde yer alan her ürün, Türk mutfağının köklü kültürünü korurken modern gastronominin beklentilerine de cevap veriyor.



İLK YILDA GELEN PRESTİJLİ BAŞARI

Londra gibi rekabetin son derece yoğun olduğu bir gastronomi pazarında faaliyet gösteren Baba, İngiltere’nin önde gelen restoran rezervasyon platformlarından biri tarafından hazırlanan “İngiltere’nin En İyi 100 Restoranı” listesine ilk yılında girme başarısı gösterdi. Bu başarı, restoranın kısa sürede yakaladığı kalite anlayışının ve misafir memnuniyetinin uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor.

Baba’nın kurucusu Ege Çevik “Baba’yı kurarken amacım sadece başarılı bir restoran yaratmak değildi. Türk mutfağının dünyanın en prestijli gastronomi sahnesinde hak ettiği yeri alabileceğini göstermek istedim. Türk mutfağının kalıplaşmış lezzetlerden ibaret olmadığına; zarafeti, derinliği ve yaratıcılığıyla dünyanın en büyük mutfakları arasında yer almayı hak ettiğine inanıyorum. Baba, bu inancın bir yansıması. İlk yılımızda elde ettiğimiz başarılar bizim için büyük bir gurur, ancak bunları hiçbir zaman bir varış noktası olarak görmüyorum. Aksine, bunlar yalnızca başlangıç. Baba’nın önünde çok daha büyük hedefler, anlatacak çok daha fazla hikâye ve dünyaya gösterecek çok daha fazlası var” dedi.



TÜRK MUTFAĞININ ULUSLARARASI TEMSİLCİLERİNDEN BİRİ

Bugün Baba, yalnızca Chelsea’nin öne çıkan restoranları arasında yer almakla kalmıyor; aynı zamanda İngiltere’de Türk mutfağını çağdaş bir bakış açısıyla temsil eden güçlü markalardan biri olarak konumlanıyor. Londra’da elde edilen bu başarı, Türk mutfağının dünya gastronomisindeki yerini sağlamlaştırırken, Türk girişimcilerinin uluslararası pazarlarda ortaya koyduğu vizyonun da etkileyici bir örneğini oluşturuyor.