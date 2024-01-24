Loft Art, "Simülakra" ile sanatseverleri gerçeklik ve sanal dünyanın sınırlarını keşfetmeye davet ediyor

"Simülakra", Jean Baudrillard'ın "Simülakrlar ve Simülasyon" eserinden ilham alarak, gerçek ve sanalın iç içe geçtiği bir dünya sunuyor. Çeşitli disiplinlerden sanatçıların eserlerinin yer alacağı sergi 23 Mart 2024 Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Akfen Holding'in sosyal sorumluluk projesi olarak faaliyet gösteren Loft Art, "Simülakra" sergisi ile İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On’daki mekânında sanatseverleri ağırladı. 23 Ocak 2024 Salı günü kapılarını açan ve 23 Mart Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek sergide, gerçeklik ve simülasyon arasındaki sınırları sorgulayan eserler sergileniyor.

Sergide, sanal dünyanın gerçeklikle iç içe geçtiği temalar işleniyor.

SANAL VE GERÇEK ARASINDA BİR YOLCULUK: "SİMÜLAKRA"

"Simülakra" sergisi, gerçeklik ve sanal dünyanın sınırlarını keşfeden bir sanat deneyimi sunuyor. Aslı Özer, Civan Aydın, , Loya Kader Öztürkmen, Nilüfer Topal, Sezayi Aydın, Taha Üstündağ’ın yer aldığı sergide 7 sanatçıdan çeşitli disiplinlerden 54 eser, izleyicilere benzersiz bir görsel şölen sunuyor.

Bu özel sergide, sanatçıların gerçekçi figürlerin ve gizemli detayların birleşimiyle yarattığı deneyim, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi, Jean Baudrillard'ın "Simülakrlar ve Simülasyon" eserinden ilham alarak, gerçeklikten neredeyse ayırt edilemeyen bir kopya yaratma ve kendi "gerçekliğini" inşa etme fikri üzerine odaklanıyor. İzleyiciye, yaşananların gerçek mi yoksa sanal dünyanın dayatıldığı gerçeğe benzeyen inandırılmış bir ilüzyon dünyası mı olduğu sorularını sordurarak, insan duygusunun anlama ve anlamlandırma gücünü keşfetmeyi amaçlıyor. Sergi, böylece izleyicilerin kendi algılarını sorgulamalarına ve simülasyon ile gerçeklik arasındaki ince çizgiyi düşünmelerine olanak tanıyarak, Baudrillard'ın felsefi bakış açısını görsel bir deneyimle birleştirmeyi hedefliyor.

BAĞIMSIZ SANATÇILARI DESTEKLEYEN BİR PLATFORM

Akfen Holding'in sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde faaliyete geçirdiği Loft Art, bağımsız sanatçıları destekleyerek sanatın tüm disiplinlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. "Simülakra" sergisi de bu vizyonun bir yansıması olarak, sanatseverlerle buluşmayı bekliyor.

Sergide satışa sunulan eserlerden elde edilen gelir, Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV)’a aktarılıyor ve vakfın sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunuluyor. Loft Art, bu sergi ile gerçeklik ile sanal dünyanın sınırlarını izleyicilere sunuyor. TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın'ın sorumluluğunda olan Loft Art'ın Sanat Direktörlüğü'nü Ayşe Jaber üstleniyor.