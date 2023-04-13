Linet'in şarkısı yayından kaldırıldı. Şarkıcı isyan etti  

Ünlü sanatçı Linet, geçen hafta kendi YouTube kanalında yayınladığı 'Söz' isimli şarkı yayından kaldırıldı. Şarkıcı, isyan etti. İşte detaylar...

Sözü Hakkı Yalçın'a, Bestesi Ayla Çelik ve Serdar Aslan'a ait olan 'Söz' isimli şarkıyı Linet, bir yıl önce seslendirdiği ve tüm izinleri alınmasına rağmen kendi kanalı YouTube'dan kaldırıldığını açıkladı. Sanat hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını yine kendi kanalında 'Dünyadan Uzak', 'Sakıncalı', 'Kurşuni Renkler', 'İçimdeki duman' gibi pek çok eseri seslendirdiğini ve hiç bir şarkının besteci ve söz yazarı ile karşı karşıya kalmadığını söyleyen Linet, "Demek ki: benim yorumum birilerini rahatsız etti" diye konuştu.

Kendi kanalında akustik tarzda şarkılar seslendirmeye devam edeceğini belirten Linet, 'Ben 'Söz' şarkısında mağdur edildim. Dinleyenlerim şarkımın yayından neden kaldırıldığını sorup duruyor. Şarkının yazarı da bestecisi de olsa izinlerimi alıp şarkılarımı seslendirmeye devam edeceğim' dedi.

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LinetSözşarkıcı

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