Linet'in milyonluk sahnesi... 22.05.2023 13:20 Linet'in Cahide Palazzo'da sahneye çıktı. Şarkıcı kombini ve takılarıyla göz kamaştırdı. İşte detaylar... Ünlü sanatçı Linet, önceki akşam Cahide Palazzo'da sahneye çıktı. Günler öncesinden rezervasyonun dolan sahnesinde Linet'i İstanbul ve yurtdışından da hayranları dinlemeye geldi. Yoğun ilgi gösterilen konserde Linet, yepyeni repertuarı ile Türk sanat müziği, arabesk ve pop şarkılarıyla geceye damga vurdu. Linet, geçtiğimiz günlerde İtalya'dan aldığı iki kıyafeti ve milyonluk Bvlgari marka takılarıyla sahnede göz kamaştırdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Linet