Linet, arkadaşlarının kendisiyle konuşmadığını söyledi!

Şarkıcı Linet Menashe, önceki akşam Kıbrıs İskele bölgesindeki Arkın İskele Hotel'de sahne aldı. Şarkıcı, "Ayağımın tozuyla İsrail'den geldim. Orada güzel bir turne gerçekleştirdik. Türkiye'den de çok değerli gazeteci arkadaşlarımız geldi. Güzel geçti" şeklinde konuştu. Basın mensuplarının "Yaz sezonu sizin için nasıl geçti. Sizleri hiç bikinili göremedik" demesi üzerine, "Valla ne sezonu açabildim, nede kapatabildim. Bu sezondan hiç bir şey anlamadım açıkçası, işte ara ara sahneden vakit bulunca biraz denize girebildim. Öyle güzel bir tatil yapamadım. Bunada şükür, yeterince dinlendim diye düşünüyorum. Bu arada beni bikinili görmeniz çok zor. Kendimce girmeye çalıyorum. Herkesin özeli kendine sevabıyla, iyisiyle, kötüsüyle bizi seviyorlar zaten öyle şeylere gerek yok" dedi.



DEDİKODUDAN UZAĞIM

Meslektaşı İrem Derici ile arası iyi olan şarkıcıya "İrem Hanım geçtiğimiz günlerde bir soru üzerine kendisinin iki tane fake hesabı olduğunu söyledi. Birinden kendini övdüğünü, diğerinden ise insanlara laf soktuğunu belirtti. Sizin böyle hesaplarınız varmı" sorusuna "Ben bir tane hesapla zor uğraşıyorum. Ekibim var. Hem İsrail'de, hem Türkiye'de ben yetişemem öyle şeylere, hep diyorum mesleğim bu iş olmasaydı. Soysal medyaya bile gimezdim. O kadar gündemden uzağım ki arkadaşlarım benimle dedikodu yapmayı bile sevmiyorlar. İşten güçten gündemi bile takip edemiyorum." cevabını verdi.



İSRAİL'DE FARUK'U ÇOK SEVİYORLAR

İstanbullu Gelin dizisi ile yurt dışında ve özellikle İsrail'de büyük bir kitleye ulaşanÖzcan Deniz hakkında da konuşan Linet, "Vallahi birde şöyle bir durum var. İsrail'de Özcan'a bayılıyorlar. Faruk diyorlar başka bir şey demiyorlar." demesi üzerine habercileri "Sizde İsrail'de çok seviliyorsunuz. Özcan bey ile bir düet gelir mi?" sorusuna "Olabilir neden olmasın. Herşey mümkün" diyerek sahnedeki yerini aldı.