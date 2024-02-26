“Leyla ile Mecnun Değil” eğlendirirken düşündürecek

Bir cenaze üzerinden, boşanan iki çiftin herkes gibi olduğu, küresel erkek-kadın dertlerinin dünyanın dertleriyle örtüştüğü, yaşamı ve ölümü tekleştiren oyun, şubat ve mart aylarında İstanbul, Balıkesir, Çorum, Tekirdağ’da seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Kadın ile Adam boşanmak üzerelerdir. Yaklaşık altı aydır evleri ayırmışlar, birbirlerinden uzaklaşmak, bitmiş bir aşktan kaçmakla, yeniden ateşlenmekten korkmak arasında gel-gitler ve alışkanlığın boyunduruğu ile cebelleşmektedirler. Boşanmalarına iki gün kala en sevdikleri, en çok görüştükleri, aşklarına tanıklık etmiş hatta nikah şahitliklerini yapmış İskender abileri ölüverir. Kadın ile Adam gömeceklerdir İskender abilerini; tam da boşanma davasından bir gün önce. Cenaze ve merasim silsilesi içinde geçen oyunumuzda, ‘Kadın ve Adam’ı ilişkilerini sorgularken, bazen didişirken, bazen de gülüşürken izleriz.

Sevginin içinde öfke, hüznün içinde gülümseme, hızın içinde durgunluk. İnsanlık tüm azgınlığı ve doyumsuzluğuyla tüketirken dünyayı, Kadın ve Adamlar tükenmeyecekler mi? Çok iyi anlaşmak bile zarar mı verecek? Beraber çok çok ama çok eğlenmek bile tüketecek mi? Tükenmek, yeniden yaratılmak belki de.



Bir cenaze üzerinden, boşanan iki çiftin herkes gibi olduğu, küresel erkek-kadın dertlerinin dünyanın dertleriyle örtüştüğü, yaşamı ve ölümü tekleştiren oyunumuzla seyircimizle birlikte çok eğleneceğiz.

OYUN TAKVİMİ

ŞUBAT

27 Şubat Salı, 20:30 - İstinyeArt %100 Performans Arena

MART

03 Mart Pazar, 20:30 - Torium Sahne

10 Mart Pazar, 20:00 - Kozzy KM Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

16 Mart Cumartesi, 20:30 - Balıkesir Avlu Kültür Merkezi Ertuğrul Salonu

23 Mart Cumartesi, 21:00 Sinop Kültür Merkezi

26 Mart Salı, 20:30 - Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

27 Mart Çarşamba, 20:30 - Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

28 Mart Perşembe, 20:30 - Hatay İskenderun Belediye Kültür Sarayı

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