‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ büyük beğeni topladı

Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’, dün gece ilk bölümüyle NOW’da ekranlara geldi. Haftalardır tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken dizi başarılı oyunculuklar ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerden tam not aldı. 

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u kadrosunda buluşturan Ay Yapım imzalı ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi dün gece izleyicileri NOW ekranlarına kilitledi.  

Brezilya’da yayınlandığı dönem tüm Latin Amerika’yı etkisi altına alıp izlenme rekorları kıran ‘Avenida Brazil’ isimli diziden uyarlanan ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ gece boyu sosyal medyanın da gündemindeydi. Dizi #LeylaHayatAşkAdalet etiketiyle sosyal medya listelerinin ilk sırasında yer alırken aynı zamanda #HoşgeldinTufo etiketi de listede yerini aldı ve diziye binlerce övgü dolu yorum yağdı. 

‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’in dün akşam yayınlanan 1. bölümü AB’de 4,00 izleme oranı, 14,47 izlenme payı, 20+ABC1’de 4,69 izlenme oranı, 14,48 izlenme payı; TOTAL’de 4,87 izlenme oranı, 15,87 izlenme payı elde etti. 

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