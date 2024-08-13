Levent Yüksel “World Akustik” sahnesinde

Yapı Kredi World’ün sponsorluğunda düzenlenen “World Akustik” konser serisi kapsamında 23 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Avlu’da sahne alacak olan Levent Yüksel, en sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirecek.

Konservatuardaki kontrbas eğitiminin ardından çeşitli orkestralarda bas gitar çalarak sahne yaşamına atılan Levent Yüksel, yolu Sezen Aksu ile kesiştikten sonra vokal olarak da müzikseverlerin karşısına çıkmaya başladı. 1993 yılında ilk albümü Medcezir'i yayınlayarak müzik listelerine üst sıradan girdi ve Türkiye’nin en iyi 100 albümü içinde ilk 3’teki yerini korumayı başardı. 1995 yılında 2. CD’sini çıkartan Levent Yüksel; 1997 yılında “Bi'daha”, 1998 yılında “Adı Menekşe”, 2000 yılında “Aşkla”, 2004 yılında “Uslanmadım”, 2006 yılında “Kadın Şarkıları”, 2012 yılında “Topyekûn”, 2017 yılında ise “Aşk Mümkün Müdür Hala” ve “Hayatıma Dokunan Şarkılar” isimli albümleri dinleyicileriyle buluşturdu. Solistlik kariyerinin 30. yılını kutlayan Yüksel, müzik hayatına aktif olarak devam ediyor ve her yıl gerçekleştirdiği yoğun turne programıyla dinleyicileriyle buluşuyor.

Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” konser serisi biletleri Biletix üzerinden temin edilebilir.