Levent Yüksel İstanbul'da sahne aldı

Levent Yüksel, bir sonbahar akşamında İstanbul'da hayranlarının karşısına çıktı.

Sıcak havaların son günlerinde şarkıcı, katılımın ücretsiz olduğu konserde binlerce hayranına seslendi.

Yüksel, Palladium Ataşehir’de gerçekleşen gecede müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Hem hareketli hem slow şarkılarını seslendiren sanatçıya, binlerce hayranı eşlik etti.

Hayranlarıyla şarkı aralarında sohbet eden Yüksel, "Biliyor musunuz yeni bir albüm yaptım. Levent Yüksel '30. Yıl Senfonik'... Arkamda 150 kişilik orkestrayla... YouTube'a yazdığınız zaman görürsünüz. Canlı çekim yaptık onu izlemenizi tavsiye ediyorum ve yorum yapmanızı istiyorum" dedi.





Her şarkılarına eşlik eden seyirciye teşekkür eden sanatçı, "Harikasınız çok güzel görünüyorsunuz kendinize iyi bakın" diye konuştu.