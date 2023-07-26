La Mer ile yaz bakımı

The Broad Spectrum SPF 50 UV Protecting Fluid-Güneş Koruyuculu Nemlendirici (2650 TL)

Cildinizi UV ışınlarına karşı SPF 50 ile koruyun. Nemlendiricinizin üzerine veya makyajın altına uygulanabilen bu yatıştırıcı, hafif losyon, cildinizi Mucize İksir™ 'in deniz kaynaklı yenileyici enerjileriyle doldurur.

The Moisturizing Cool Gel Cream-Nemlendirici (30 ML-4620 TL//60 ML-8960 TL)

Bu ferahlatıcı jel, cildinizi yatıştırırken aynı zamanda nem ve tazelenmiş bir his yaratır. Cildiniz kendiliğinden canlı bir görünüm kazanır ve en sağlıklı haline geri döner. Tüm La Mer ürünlerinde olan efsanevi Mucize İksir™, cilde deniz kaynaklı yenilenen enerji aşılar. Özellikle karma / yağlı ciltler için idealdir.

The Radiant Skintints SPF 30 (2510 TL)

Anahtar malzemesi Mucize İksir™ olan bu ultra hafif canlandırıcı renkli nemlendirici daha aydınlık, eşit ve sağlıklı görünen bir cilt tonu sağlar. Cilt daha parlak bir görünüm kazanır

Yorgunluk belirtileri azaldıkça ince kuru çizgi görünümü azalır.

Hydrating Illuminator (1920 TL)

Cildin ışığı daha iyi yansıtabilmesini sağlayarak, fazladan bir nemlendirme parlaklığına ihtiyaç duyduğunuz her yerde cildinize ışıltı sağlar. Makyajınızın altına uygulayarak, yanaklarınıza parlaklık ve boyut kazandırabilirsiniz veya cildin doğal güzelliğini arttırmak için tek başına da uygulayabilirsiniz.

Soft Fluid Longwear Foundation SPF 20-Fondöten (3250 TL)

SPF 20 içeriği ile cildinizi UV ışınlarına karşı koruyan bu fondöten ince yapılı özel formülüyle cildinize ağırlık yapmaz. Ciltteki renk eşitsizliklerini kusursuz bir şekilde kapatırken cilde nemlendirme sağlar ve canlı bir görünüm kazandırır. Neme karşı dayanıklıdır.

The Luminous Lifting Cushion Foundation Broad Spectrum SPF 20-Fondöten (3250 TL)

İkonik cilt bakımı ve ışıltılı kapatıcılık - hepsi bir arada! Mucize İksir™'in iyileştirici hidrasyonu ve renkli kapsül teknolojisi ile cilde taze, kusursuz bir görünüm ve dolgun, daha sıkı bir his için ışıltı verir. Ayrıca sünger aplikatörü ile kolay uygulama ve ayarlanabilir kapatıcılık sağlar.

La Mer Reparative Body Lotion-Vücut Losyonu (3960 TL)

İyileştirici nemlendirme sunan bu ipeksi, onarıcı vücut losyonu cildi nem kaybına karşı korur.

Yatıştırmak için anında besler, nemlendirir ve canlandırır. Onarıcı deniz kaynaklı enerjilerle aşılanan cilt, gözle görülür şekilde sıkılaştırılır ve dolgunlaşır. Cildinizi daha pürüzsüz hissetmenizi sağlar.

LA MER HAKKINDA

Her şey, Dr. Max Huber’in bir laboratuvar kazasında yanıklara maruz kalıp kendi kaderini yaratmak için yola çıkmasıyla başladı. 6.000 deney ve 12 yıl süren araştırmalardan sonra keşfedilen bir fermantasyon süreci sonucunda deniz yosunu ve diğer saf içeriklerin dönüştürülmesiyle elde edilen Mucize İksir™ şimdi hücre yenileyen bir iksir olarak sunuluyor.