La Mer ile soğuyan havaya yumuşak bir dokunuş

Crème de la Mer (60 ml)

Bu lüks ve zengin içerikli krem, kuruluğu derinlemesine yatıştırır, cildi nemlendirir ve iyileştirir. Cilt doğal olarak canlı görünür, en sağlıklı haline geri döner. Tüm La Mer ürünlerinde olan efsanevi Mucize İksir™, denizin iyileştirici gücünün enerjisini cildinize taşır. Daha kuru ciltler için idealdir.

Ürün Fiyatı: 8.960 TL

The Moisturizing Soft Cream (60 ml)

Bu ultra yumuşak krem, sağlıkla parlayan bir cilt için derinlemesine yenileme sağlar. Cilt doğal canlılığına ulaşır, en sağlıklı haline geri döner. Tüm La Mer ürünlerinde olan efsanevi içerik Mucize İksir™, denizin iyileştirici gücünü cildinize yansıtıyor. Karma ve kuru ciltler için idealdir.

Ürün Fiyatı: 8.960 TL

The Moisturizing Cool Gel Cream (60 ml)

Bu ferahlatıcı jel, tazelenmiş bir his için yatıştırıcı nem sağlar. Cilt doğal olarak canlı görünür, en sağlıklı haline geri döner. Tüm La Mer ürünlerinde olan efsanevi Mucize İksir™, yenilenme enerjisi aşılar. Karma ve yağlı ciltler için idealdir.

Ürün Fiyatı: 8.960 TL

The Moisturizing Matte Lotion (50 ml)

Bu yağ emici losyon, taze ve mat bir görünüm için gözeneklerin görünümünü azaltırken yenileyici bir nem sağlar. Cilt doğal olarak canlı görünür, en sağlıklı haline geri döner. Tüm La Mer ürünlerinde olan efsanevi Mucize İksir™’i içerir. Yağlı ciltler için idealdir.

Ürün Fiyatı: 7.410 TL

The Moisturizing Soft Lotion (50 ml)

Bu hızlı emilen losyon, dengeli bir ışıltı için yenilenen nem sağlar. Cilt doğal olarak canlı görünür, en sağlıklı haline geri döner. Tüm La Mer ürünlerinde olan efsanevi şifa iksiri Mucize İksir™, cilde deniz kaynaklı yenilenen enerjiler aşılar. Karma ciltler için idealdir.

Ürün Fiyatı: 7.410 TL

The Broad Spectrum SPF 50 UV Protecting Fluid (50 ml)

Cildinizi günlük UV ışınlarından La Mer’in zengin içeriği ile koruyun! Nemlendiricinizin üzerine veya makyajın altına uygulanabilen bu yatıştırıcı günlük SPF 50 gereksiniminizi karşılar. Hafif losyon, cildi Mucize İksir™ 'un deniz kaynaklı yenileyici enerjileriyle besler.

Ürün Fiyatı: 2.650 TL