L’oréal Paris ile yeni yıla ışıltılı başlangıç

L’Oréal Paris Bright Reveal Koyu Leke Karşıtı Serum

L'Oréal Paris'in güçlü ikilisi Niasinamid ve Amino-Sülfonik Asit ile zenginleştirilen, Bright Reveal Koyu Leke Karşıtı Serum, akne sonrası izler, güneş lekeleri ve yaşlılık lekeleri gibi koyu leke görünümünü %77* oranında azaltıyor. Bright Reveal ailesinin yıldızı olan yüksek performanslı serum, hafif dokusu sayesinde makyaj bazı olarak da kullanılabiliyor.

L’Oréal Paris Bright Reveal Koyu Leke Karşıtı Serum, 30 ml, Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 499,90TL

* Klinik test, 88 kadın, 8 hafta

L’Oréal Paris Bright Reveal SPF 50+ Koyu Leke Karşıtı Fluid Yüz Güneş Kremi

L'Oréal Paris Bright Reveal SPF 50+ Koyu Leke Karşıtı Fluid Yüz Güneş Kremi, geniş spektrumlu filtreleri sayesinde cildinizi UVA ve UVB ışınlarından korurken, Niasinamid içeren formülü ile koyu leke görünümünün azalmasına yardımcı oluyor. Günlük kullanıma uygun hafif likit dokusuyla beyaz iz bırakmadan cildinize gün boyu ışıltı kazandırıyor.

L’Oréal Paris Bright Reveal SPF 50+ Koyu Leke Karşıtı Fluid Yüz Güneş Kremi, 50 ml, Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 799,90TL

L’Oréal Paris Revitalift Lazer Gündüz Kremi GKF 20

Yoğun yaşlanma karşıtı etkisiyle dikkat çeken L’Oréal Paris Revitalift Lazer Gündüz Kremi, kırışıklıkları azaltıyor, cilt dokusunu düzeltiyor ve yüz hatlarını şekillendiriyor. İçeriğindeki LHA cilt yüzeyinin görünümünü yenilemeye ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor. Yaşlanma karşıtı aktif içerik konsantre Pro-Xylane ile zenginleştirilmiş formülü, kırışıklık görünümünün azalmasında ve yüz hatlarının yeniden şekillendirilmesinde yardımcı oluyor. GKF 20 ise UV kaynaklı leke oluşumlarını engelliyor.

L’Oréal Paris Revitalift Lazer Gündüz Kremi GKF 20, 50 ml, Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 1.099,90TL

L’oréal Paris Revitalift Lazer Saf Retinol Gece Serumu

L’Oréal Paris Revitalift Lazer Saf Retinol Gece Serumu, dermatologların onayladığı* yüksek konsantre saf retinol içeren ileri teknoloji formülü ile cilde 3 kat daha fazla saf retinol** nüfuz etmesini sağlıyor ve cildi anında nemlendiriyor. 1 ay düzenli kullanım sonrası cilt dokusu düzelmiş, daha parlak ve genç görünüyor, Derin kırışıklıklar dahil tüm kırışıklıklarda etkili olan serum, 4 ay kullanım sonrası derin kırışıklık görünümünü gözle görünür şekilde %36 azaltıyor***.

L’Oréal Paris Revitalift Lazer Saf Retinol Gece Serumu, 30 ml, Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 899,90TL

*L’Oréal Paris Danışma Komitesi’nin dermatologları tarafından onaylandı

**L’Oréal Paris’in geçmiş profiline kıyasla

*** Klinik çalışma, 22 kişi, glabellar kırışıklıklarında