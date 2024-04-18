Kuşum Aydın’ın en doğal hali! Cenk Eren’i gençleştiren doktorunu arıyor

Snob Magazin'in haberine göre; Aydın, Nişantaşı'nda görüntülendi. Göz nezlesi olduğu için doktora geldiğini anlatan şarkıcı, "Göz alerjisi olmuşum, şimdi doktordan çıktım" dedi.



Bayramı çalışarak sahnede geçirdiğini, amacının çok para kazanmak olmadığını söyleyen Aydın, "Biz o devirleri atlattık, parayla işimiz yok, bitti. Yeniler düşünsün. Para ikinci planda, biz artık hayatı yaşıyoruz o döneme geçtik" diye konuştu.

Aydın, ayrıca bir dönem aralarından su sızmayan yakın dostu Mehmet Ali Erbil ile sanılanın aksine küs olmadıklarını anlattı.



Şarkıcı, "Niye küs olayım? Ben hayatımda hiç küsmedim öyle bir şeyim de olmadı. Şimdi fazla konuşmuyoruz. Mehmet Ali ile çok eğlendik, zamanında çok güldük, keyifli zamanlar geçirdik" ifadesini kullandı.

Aydın, geçtiğimiz günlerde yüz gerdirme operasyonu sonrası bandajlı fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen meslektaşı Cenk Eren'in son halini kıskandığını da ifade edip, "Çok güzel olmuş, bayıldım. Cenk'in doktoruna gideceğim, kıskandım yani" dedi. Cenk Eren'in operasyonunu Serhat Tuncer yapmıştı.