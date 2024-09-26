Kuşadası'nda unutulmaz bir lansman

Kuşadası'nda Fu Yapı'nın yeni projesinin tanıtımı için, Murat Dalkılıç'ın da davetli olduğu unutulmaz bir lansman düzenledi.

(Funda Ünsal, Korel Cezayirli, Özer Ünsal)

Dalkılıç, bir zamanlar İstanbul'da birlikte müzik yaptığı guruba şarkılarıyla eşlik ederek geceye renk kattı.

(Funda-Özer Ünsal)

Lansman öncesinde firmanın reklam yüzü Korel Cezayirli, Fuyapı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Ünsal ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Funda Ünsal ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı.

(Korel Cezayirli, Özer Ünsal)

Cezayirli, 'Birlikteliğimiz dostluğa dönüştü, bu yapının altında olmaktan dolayı çok mutluyum.' dedi.

(Murat Dalkılıç)

Özer Ünsal, 'Kendisi iki yıldır marka yüzümüz. Önümüzdeki yıllarda da birlikte çalışmak istiyoruz. Kendisine burdan teklif ediyorum.' diyerek, oyuncu ile gazetecilerin önünde el sıkıştı. Özer Ünsal, 'Korel bize uğurlu geldi. İyi satışlar yapıyoruz.' diye konuştu.

(Funda Ünsal, Murat Dalkılıç, Özer Ünsal)



İYİ GERİ DÖNÜŞLER ALDIM

'Mehmet: Fatihler Sultanı' dizisinde Osmanlı Kaptan-ı Deryası Baltaoğlu Süleyman'ı canlandıran oyuncu, 'Özel bir karakter. Çok severek kabul ettim. İlk Bölüm yayınlandı. İyi geri dönüşler aldım.' dedi. Daha önce 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinde yer alan Cezayirli, dönem işlerini seviyorum.' ifadelerini kullandı.