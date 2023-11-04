Kuruçeşme Açıkhava’da Levent Yüksel şarkıları yankılandı

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam dördüncü kez Levent Yüksel ve sevenlerini ağırladı.

Hayranlarını 90'lı yıllara götüren büyüleyici bir konserle buluşturan ünlü sanatçı Levent Yüksel, eski günlerin atmosferini yeniden yaşattı.

EN GÜZEL AŞK ŞARKILARINI SEVENLERİYLE SÖYLEDİ

Duygusal parçalarıyla hüzünlü bir hava estirdiği sahnesinde doksanlı yıllardan seçtiği hareketli parçalarla seyircileri coşturmayı da başaran Levent Yüksel, performansı ile büyük beğeni topladı. Yaklaşık 2.5 kaldığı sahnesinde bir an olsun düşmeyen temposuyla adeta devleşen ünlü sanatçıya, 3 bin kişiden oluşan Kuruçeşme Açıkhava korosu eşlik etti. "Bu Gece Son" adlı ölümsüz şarkısı ile noktaladığı konserini seyircilerin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye dönerek devam ettiren Yüksel, finalde "Onursuz Olmasın Aşk" şarkısını söyleyerek performansını alkışlar eşliğinde sonlandırdı.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi