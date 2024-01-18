'Kurtuluş Lisesi' dizisinin galası yapıldı

Yapımcılığını ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman’ın üstlendiği “Kurtuluş Lisesi” dizisinin galası Hillside Etiler’de yapıldı.

Geceye dizinin yapımcısı Tolgahan Sayışman ve başrol oyuncularından Miray Akay, Aslıhan Kapanşahin, Aslıhan Karalar, Cansu Sabancı, Sedef Çalışır, Erdem Şanlı, Burcu Binici ve Mert Altınışık katıldı. Merakla beklenen “Kurtuluş Lisesi”, 19 Ocak’ta GAİN’de izleyiciyle buluşacak.



Türkiye’nin ilk Japon manga uyarlaması olan “Kurtuluş Lisesi”, otobüs kazası geçirip bir dağ köyünde mahsur kalan liseli beş kızın hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. mTolgahan Sayışman’ın yapım şirketi Han Medya Yapım tarafından hayata geçirilen projenin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar oturuyor; senaryo ise Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz’e ait. Dizinin başrollerini başarılı genç oyuncular Miray Akay, Aslıhan Kapanşahin, Aslıhan Karalar, Cansu Sabancı, Sedef Çalışır, Erdem Şanlı ve Çağla Boz paylaşıyor.

Dizi ekibi galada gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Dizinin yapımcısı Tolgahan Sayışman, “Heyecanlıyım çünkü bu benim ilk göz ağrım. Liseyi 1997’de bitirdim, biraz büyük gelebilirdim, o yüzden oynamadım” diyerek güldürdü. Dizinin Türkiye’deki ilk Japon manga uyarlaması olduğunun altını çizen Sayışman, “Oyuncu arkadaşların birer animesi de mevcut” dedi. Çekimlerin 6 hafta boyunca balta girmemiş bir ormanda çekildiğini belirten ünlü oyuncu, “Survivor’ı dibine kadar yaşadılar” diye de ekledi.

HERKESİN ÇOK EMEĞİ VAR

Galada oyuncular da şöyle konuştu: Miray Akay: “Biraz saf ve masum bir karakteri canlandırıyorum. Karakterlerimizin hepsinin bir duygu değişimi mevcut.”

Aslıhan Kapanşahin: “Kadroda iki tane Aslıhan var. Karavan da ‘ASH’ plaka oldu. Öyle denk geldi yani... Dilek tuttuk beraber, öyle başladık sete.”



Aslıhan Karalar: “Herkesin çok emeği var, çok güzel bir iş oldu. Balıkesir’deki Dursunbey Köyü’nde çektik. Kendini yakan ve bundan haz duyan bir karakteri canlandırdım. Hakkını verdiğimi düşünüyorum.”

Erdem Şanlı: “Bu benim ilk dijital dizim. Tolgahan Bey’e çok teşekkür ediyorum. Benim için çok ama çok güzel oldu.”

400’E YAKIN OYUNCUYLA TEK TEK GÖRÜŞTÜM

Tolgahan Sayışman galada gazetecilerle yapımcılık hakkında da sohbet etti. “Türkiye’de bir ilk olacaktı, o beni tahrik etti. Oyuncular için de çok konforlu bir alan yoktu, ormanda çekildi ama herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu proje için 400’e yakın oyuncuyla tek tek görüştüm ve seçtik. Hepsi birbirinden değerli ve iyi oyuncular” dedi.

Yapımcılığa devam ettiğini de dile getiren Tolgahan Sayışman, “Bu konuda çok mütevazı olamayacağım. Prodüksiyonu çok büyük bir aksiyon işi hazırlıyoruz. Bu konuda çok ciddiyim. Başka projelerimiz de mevcut. Çok değerli oyuncularla görüşüyor ve tanışıyoruz. Onlara şans verebilmek, bu riski alabilmek bence çok önemli” diye konuştu.