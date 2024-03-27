Kurtuluş E - Spor Merkezi Koşuyolu’nda kapılarını açtı

Son zamanlarda Türkiye’de hızlı bir büyüme sürdüren e-spora ilgi artıyor. Oyuncu yetiştirmek üzere kurulan e-spor merkezlerine bir yenisi daha eklenerek, Kurtuluş e-spor merkezi Koşuyolu’nda açıldı.

İş insanı Züleyha Körbulak ve Arsen Nuri Turgut’un yeni girişimi olan Kurtuluş e-sporu geçtiğimiz gün bir davetle İstanbullularla buluşturdu.

Koşuyolu’nda hizmet veren e-spor merkezi geleceğin dijital oyuncularını yetiştirecek.

Dünya genelinde ciddi bir endüstri olan e-spor merkezlerinin ülkemizde de daha fazla yaygınlaşması için İstanbuldaki merkezlere bir yenisini eklediklerini belirten Züleyha Körbulak, Kuruluş e-sporda kendini geliştirmeyi başarıp profesyonel hale gelen oyunseverleri bir araya getirmeyi ve bu konuda desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan merkezde tek ekranlı F1 simülasyon aracı, 4 adet VR (sanal gerçeklik gözlüğü), 30 dan fazla PC sistemi ve 5 adet playstation 5 slim ile lisanslı oyuncular yetişecek. Açılışa katılan isimler arasında; Hakan Akkaya, Arzu Özal, Bulut-Nurgül Akkale, Burak Sürücü , Berk Doğanay, Cağatay, Gülşah Yaşar, Ebru- Murat Sarı, Eda - Eylem Öner, Tuğba Gül, Şeref-Aydın Diler, Berk Sinan gibi ünlü isimler vardı.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi