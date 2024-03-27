Kurtuluş E - Spor Merkezi Koşuyolu’nda kapılarını açtı

İş insanı Züleyha Körbulak ve Arsen Nuri Turgut’un yeni girişimi olan Kurtuluş e-sporu geçtiğimiz gün bir davetle İstanbullularla buluşturdu.

Koşuyolu’nda hizmet veren e-spor merkezi geleceğin dijital oyuncularını yetiştirecek.

Dünya genelinde ciddi bir endüstri olan e-spor merkezlerinin ülkemizde de daha fazla yaygınlaşması için İstanbuldaki merkezlere bir yenisini eklediklerini belirten Züleyha Körbulak, Kuruluş e-sporda kendini geliştirmeyi başarıp profesyonel hale gelen oyunseverleri bir araya getirmeyi ve bu konuda desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan merkezde tek ekranlı F1 simülasyon aracı, 4 adet VR (sanal gerçeklik gözlüğü), 30 dan fazla PC sistemi ve 5 adet playstation 5 slim ile lisanslı oyuncular yetişecek. Açılışa katılan isimler arasında; Hakan Akkaya, Arzu Özal, Bulut-Nurgül Akkale, Burak Sürücü , Berk Doğanay, Cağatay, Gülşah Yaşar, Ebru- Murat Sarı, Eda - Eylem Öner, Tuğba Gül, Şeref-Aydın Diler, Berk Sinan gibi ünlü isimler vardı.