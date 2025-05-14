Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç yıllar sonra kızıyla ortaya çıktı! Neden dizi izlemiyor?

Snob Magazin'in haberine göre; Attila Olgaç, kızıyla Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Projesinden bahseden oyuncu, "Yakında 'Kızgın Topraklar' dizisi başlayacak. Ürgüp'te çekeceğiz" dedi. Olgaç, "Şimdiki projeleri takip ediyor musunuz?" sorusuna, "Pek dizi seyretmem. Tiyatrocu olduğum için diziyi pek seyretmiyorum. Tiyatro bitti artık. Belli bir süre sonra emekli oldum. 65 yaşında herkes için bitiyor tiyatro... Özel tiyatroda 'Karanlıkta Komedi' diye oyun oynadım pandemi çıktı, yarım kaldı" diye konuştu.

Olgaç, kızının oyuncu olmadığını söyleyip, "Gastronomi okudu. Bu sene mezun olacak" diye konuştu.

Babasını öven sanatçının kızı, "Özel hissettiriyor kendimi... Çok fazla şey katıyor. Deneyimi, yaşı ve yaptığı işler. Beni diğer yaşıtlarımdan farklılaştırıyor. Çok seviyorum. Oyunculuğa hevesim olmadı. İzlemeyi tercih ediyorum. Tiyatroda küçükken hobi olarak babamla birlikte oynamıştık" şeklinde konuştu.

ONUN ÜSTÜNE BİR DİZİ ÇIKAMAZ VE GELEMEZ

Setlerin uzun olduğunu söyleyen Olgaç'ın kızı, "Çocukluğum beklemekle geçti" derken oyuncu, "Dizi demek sabır sabır sabır" karşılığını verdi.



'Kurtlar Vadisi'nin halen konuşulmasına Olgaç, "İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum. 20 sene geçti sadece burada değil yurt dışında bile Türkler gelip fotoğraf çektiriyor. Gençler geliyor fotoğraf çektirmeye... Ben, 'Siz yoktunuz o dönem' diyorum. CD'den izlediklerini söylüyorlar. Onun üstüne bir dizi çıkamaz ve gelemez. Onun için insanlar ondan kurtulamıyor. Bizde kurtulamıyoruz. Halen herkes Kılıç diyor. Aslında aynı kanalda bir gün arayla dört sene 'Kurtlar Vadisi' ertesi gün 'Hayat Bilgisi'nde yer aldım. İki dizinin seyircisi ayrıydı" açıklamasını yaptı.



SANATÇIYA BAZEN YAPIŞIR

Kılıç rolünün üzerine yapışması hakkında Olgaç, "Sanatçıya bazen yapışır, vazgeçemezsin. Mesela 'Dallas' dizisinde Ceyar'ı seslendiren kişi başka birini seslendiremedi. Sürekli Ceyar..." açıklamasını yaptı.