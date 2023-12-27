Kumpasa düşürüldüm

Uyuşturucu batağına düştüğünü ve eski eşinin ailesinden para alıp kumarda harcadığını söyleyen oyuncu, daha sonrasında videoyu tehdit edildiği için çektiğini belirtmişti. Yaşananlar sonrası sessizliğini bozan Mustafa Can Keser sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulunarak 'Gerçekleri ikimizde biliyoruz, bu kadar neden ısrar ediyorsun anlamıyorum. Çocuklara zarar veriyorsun.' demişti. Keser'in avukatı Burçem Akkoç ise dilekçesinde "Damla Ersubaşı çocukların evde olduğu sırada yasaklı madde kullanmış, birden fazla kişi ile birliktelik yaşamış ve bu konuda partiler vermiştir. Çocuklar annelerinin bu durumundan haberdar olduğu için velayetlerinin değiştirilerek babalarına verilmesini istiyoruz." şeklinde herkesi şok eden ifadeler yer alıyordu.

Ersubaşı önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu "Çok zor bir süreç geçiriyorum. Kumpasın içine düştüm. Avukatımla görüşmeye geldim. Hukuk yoluyla elimden geleni yapacağım. Söylenenlerin hepsi asılsız, hiçbirini kabul etmiyorum. Çocuklarımdan vazgeçmeyeceğim. Benim çocuklarım okula gidiyor, ellerinde tabletler var annesiyle ilgili bu haberleri okuduğunda ben ne yapacağım! Çektiğim video bana tehditle çektirildi. Yaklaşık 1.5 senedir tehdit ediliyorum. Söyleyemediğim başka şeyler de var. Hepsini mahkemeye sundum." dedi.