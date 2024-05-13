Kültür ve Turizm Bakanı ve eşinden Türk heykeltraşa ziyaret

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya toplayan 60. Venedik Bienali’ne Türk sanatçı Asmer Sultanova damgasını vurdu.



Bianelde tek Türk sanatçı olarak ülkemizi temsil eden Asmer Sultanova’nın Giardini Della Marinaressa Garden’da sergilenen Bunny and Eggy eserleri büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy sanatçıyı Venedik Bianeli’nde ziyarete giderek, eserlerini gezdiler.