Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu’nun yer aldığı TRT1’in yeni iddialı dizisi Kül Masalı’nın galası gerçekleşti. TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını Cemil Cengiz’in üstlendiği, sezonun iddialı projelerinden olan Kül Masalı’nın galası geçekleşti.

Basına röportaj veren başrol oyuncularından Gökhan Alkan çok değerli bir ekiple çalıştığını vurguladı. Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu ise güzellikleriyle herkesi büyüledi. Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu’nun oturduğu, hikayesini Nehir Aytamay, senaryosunu ise Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel’in kaleme aldığı Kül Masalı, izleyiciler tarafından tam not aldı. Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcineoğlu’nu bir araya getiren dizide Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. İzleyicisini her bölüm şaşırtmayı hedefleyen gizemlerle dolu hikayenin konusu; Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazi bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge’nin Arat’ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge’nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat’ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale’nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.